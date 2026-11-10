Randalierer (49) beschmierte Zelle mit Fäkalien

Mit der Polizei hatte der Kremser schon früher zu tun, damals allerdings aus einem anderen Grund: Er zeigte die Stadt Krems an. Der Mann warf ihr nämlich vor, „seine“ Falken zu vergiften. Die Vögel – sie nisten lediglich am selben Mehrparteienhaus, in dem er wohnt – könnten nämlich Ratten verschlingen, die ihrerseits zuvor ausgestreute Giftköder gefressen haben.