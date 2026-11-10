Randalierer (49) beschmierte Zelle mit Fäkalien

Ein 49-Jähriger soll am Freitagabend in drei Kremser Lokalen randaliert und Beamte bespuckt haben. Auch nach seiner Festnahme soll er für Chaos gesorgt haben: Die Zelle war danach tagelang nicht benutzbar. Der Mann wirft der Polizei nun vor, ihn misshandelt zu haben.
Fliegende Aschenbecher, wüste Drohungen und aggressives Gehabe: Ein 49-Jähriger sorgte am Freitagabend in der Kremser Innenstadt für großes Aufsehen. Gegen 19 Uhr setzte ihn der erste Wirt vor die Tür und erteilte ihm Lokalverbot. Darüber soll sich der Mann lautstark aufgeregt haben.
Er zog ins nächste Lokal, wo er unter anderem mit Aschenbechern um sich geworfen haben soll. Nach dem dortigen Rauswurf ging es in einem dritten Lokal in derselben Tonart weiter. In allen drei Betrieben soll Inventar beschädigt worden sein.
Beamte angeschrien, weggestoßen und bespuckt
Auch als die Polizei einschritt, soll sich der Mann nicht beruhigt haben. Er habe die Beamten angeschrien, weggestoßen und angespuckt. Die Polizisten nahmen ihn fest.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sollte der Kremser in Polizeigewahrsam bleiben, bis er wieder nüchtern war. Doch in diesen paar Stunden sorgte der Mann für riesiges Chaos. Er verstopfte das WC mit Papierrollen und hinterließ an Wänden und Gitterstäben seine Fäkalien. Die Zelle war daraufhin tagelang nicht benutzbar.
Nach der Entlassung: Vorwurf gegen die Polizei
Gegen 9 Uhr wurde er am nächsten Tag wieder freigelassen. Doch damit war der Ärger mit ihm noch nicht beendet. Nach seiner Entlassung warf der 49-Jährige den Beamten vor, ihn misshandelt zu haben. Der Fall wird der zuständigen Ermittlungsstelle übergeben.
Mit der Polizei hatte der Kremser schon früher zu tun, damals allerdings aus einem anderen Grund: Er zeigte die Stadt Krems an. Der Mann warf ihr nämlich vor, „seine“ Falken zu vergiften. Die Vögel – sie nisten lediglich am selben Mehrparteienhaus, in dem er wohnt – könnten nämlich Ratten verschlingen, die ihrerseits zuvor ausgestreute Giftköder gefressen haben.
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