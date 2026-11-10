Salzburger Tennis-Ass hängt Schläger an den Nagel

Die 26-jährige Salzburgerin zog damit überraschend einen Schlussstrich unter ihre Tennis-Karriere. Zuletzt kämpfte sie sich mit zahlreichen Handicaps herum. Auf eine Lebensmittelvergiftung folgte eine Gastritis. Danach laborierte Koller an einer Verkalkung im Knie sowie an einer Sehnenverletzung. „Ich war doch fast ein ganzes Jahr verletzt und man hat gemerkt, dass das Knie so nicht mehr belastbar ist. So hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht und ich bin sehr fein damit, wie ich jetzt entschieden habe“, sagte Koller noch am Abend der „Krone“.