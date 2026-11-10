Salzburger Tennis-Ass hängt Schläger an den Nagel

Das kommt überraschend! Salzburgs Tennis-Ass Arabella Koller beendete am Dienstagabend ihre Karriere. Die 26-Jährige gab dies über ihren Instagram-Account bekannt.
„So lange ich mich erinnern kann, war Tennis mein ganzes Leben. Es hat mich geformt, mich herausgefordert und mir Erinnerungen, Lektionen und Erfahrungen gegeben, die ich für immer bei mir tragen werde“, schrieb Arabella Koller am Dienstagabend in einem emotionalen Instagram-Posting.
Die 26-jährige Salzburgerin zog damit überraschend einen Schlussstrich unter ihre Tennis-Karriere. Zuletzt kämpfte sie sich mit zahlreichen Handicaps herum. Auf eine Lebensmittelvergiftung folgte eine Gastritis. Danach laborierte Koller an einer Verkalkung im Knie sowie an einer Sehnenverletzung. „Ich war doch fast ein ganzes Jahr verletzt und man hat gemerkt, dass das Knie so nicht mehr belastbar ist. So hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht und ich bin sehr fein damit, wie ich jetzt entschieden habe“, sagte Koller noch am Abend der „Krone“.
Tennis-Ass Arabella Koller schlägt neuen Weg ein
„Es gab unglaubliche Höhen, Tiefen, Opfer und Momente, von denen ich einst nur geträumt habe. Tennis hat mir ermöglicht, die Welt zu erkunden, so viele verschiedene Orte zu entdecken und vor allem, Freundschaften auf der ganzen Welt zu schaffen, die ich für immer schätzen werde“, schrieb Koller, die nun einen neuen Weg einschlagen will. Welchen Weg genau, wollte die 26-Jährige zweifache Staatsmeisterin noch nicht verraten. Fix ist allerdings, dass Koller die Ausbildung zum Tennis-Instruktor (Tennis-Trainerin) machen möchte.
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