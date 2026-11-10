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Böller-Chaos in Wien

Polizei warnt: „Eine Explosion und es ist aus“

Wien
10.11.2026 18:00
Bei der Schwerpunktkontrolle am Bahnhof Floridsdorf wurden viele Jugendliche kontrolliert.
Bei der Schwerpunktkontrolle am Bahnhof Floridsdorf wurden viele Jugendliche kontrolliert.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Die „Krone“ durfte der Polizei bei einer Kontrolle gegen illegale Knaller am Bahnhof Floridsdorf über die Schultern schauen. Vor allem Jugendlichen sei die Gefahr nicht bewusst. Die Exekutive richtet einen dringenden Appell an die Wiener.

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Meist sind es marginale Anzeichen, zitternde Hände, nervös Blicke oder auffällige Taschen, die die Polizei Verdacht schöpfen lassen. Gerade männliche Jugendliche, oft auch unter 14 Jahren, schmuggelten in den vergangenen Monaten illegale Feuerwerkskörper aus Tschechien nach Wien.

Für den Transport wählen die Täter gerne die Züge der ÖBB. Vor allem darauf legen Exekutive und die Bundesbahnen daher derzeit ein Augenmerk. Wie sie Tätern auf die Schliche kommen, wollte Manfred Ihle, Chef der Wiener Bereitschaftseinheit, nicht verraten.

Bei einer Schwerpunktkontrolle konnte die „Krone“ die Vorgehensweisen der Polizei dennoch genau beobachten.

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Jugendlicher Leichtsinn 
Eine kurze Auffälligkeit, ein Gespräch, eine Durchsuchung, eine Sicherstellung. „700 Mal beschlagnahmten Beamte der Bereitschaftseinheit heuer unterschiedliche Feuerwerkskörper allein in Wien“, so Ihle.

Dabei sei den Jugendlichen nicht bewusst, mit welcher Wucht Böller und Co. detonieren. Die Folge sind schwere Verletzungen, wie weggesprengte Fingern. „Sie kennen die Gefahr nicht. Eine Explosion und es ist aus“, warnt er.

Ab Anfang Oktober startet in Wien die Knallerei. Bis nach Silvester will die Polizei verstärkt kontrollieren und appelliert daher vor allem an Kinder und Jugendliche: „Keine Böller, Baby-Raketen oder Ähnliches. Das ist lebensgefährlich!“ 

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