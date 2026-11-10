Polizei warnt: „Eine Explosion und es ist aus“

Die „Krone“ durfte der Polizei bei einer Kontrolle gegen illegale Knaller am Bahnhof Floridsdorf über die Schultern schauen. Vor allem Jugendlichen sei die Gefahr nicht bewusst. Die Exekutive richtet einen dringenden Appell an die Wiener.
Meist sind es marginale Anzeichen, zitternde Hände, nervös Blicke oder auffällige Taschen, die die Polizei Verdacht schöpfen lassen. Gerade männliche Jugendliche, oft auch unter 14 Jahren, schmuggelten in den vergangenen Monaten illegale Feuerwerkskörper aus Tschechien nach Wien.
Für den Transport wählen die Täter gerne die Züge der ÖBB. Vor allem darauf legen Exekutive und die Bundesbahnen daher derzeit ein Augenmerk. Wie sie Tätern auf die Schliche kommen, wollte Manfred Ihle, Chef der Wiener Bereitschaftseinheit, nicht verraten.
Bei einer Schwerpunktkontrolle konnte die „Krone“ die Vorgehensweisen der Polizei dennoch genau beobachten.
Jugendlicher Leichtsinn
Eine kurze Auffälligkeit, ein Gespräch, eine Durchsuchung, eine Sicherstellung. „700 Mal beschlagnahmten Beamte der Bereitschaftseinheit heuer unterschiedliche Feuerwerkskörper allein in Wien“, so Ihle.
Dabei sei den Jugendlichen nicht bewusst, mit welcher Wucht Böller und Co. detonieren. Die Folge sind schwere Verletzungen, wie weggesprengte Fingern. „Sie kennen die Gefahr nicht. Eine Explosion und es ist aus“, warnt er.
Ab Anfang Oktober startet in Wien die Knallerei. Bis nach Silvester will die Polizei verstärkt kontrollieren und appelliert daher vor allem an Kinder und Jugendliche: „Keine Böller, Baby-Raketen oder Ähnliches. Das ist lebensgefährlich!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.