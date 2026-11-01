Bub (12) hantierte mit Böller: Fingerkuppen weg

Zu Halloween verletzte sich ein erst 12 Jahre alter Bub schwer an der Hand. Er hatte mit einem pyrotechnischen Gegenstand hantiert. Wie die „Krone“ erfuhr, sprengte sich der Bursche mehrere Fingerkuppen sowie Teile der Finger weg. Die Mutter des Kindes war bei dem Unfall wohl nicht dabei.
In Wien-Favoriten hatte das Hantieren mit einem Böller für einen 12-Jährigen gravierende Folgen: Der Bub zog schwere Verletzungen davon. Durch die Berufsrettung Wien wurde das Kind versorgt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Mutter des Buben war bei Unfall wohl nicht anwesend
Auch die Mutter des Kindes war vor Ort. Diese war laut ersten Erhebungen der Polizei jedoch nicht beim Unfall anwesend. Weitere Erhebungen sind im Gange.
Die Polizei war am Samstag in Wien besonders wegen illegaler und gefährlicher Pyrotechnik gefordert. Insgesamt wurden 107 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt, in ganz Österreich waren es Hunderte Kilogramm.
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