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Sperre bis 2031

Salztorbrücke: „Meine 50 Kilo hält sie aus“

Wien
10.11.2026 14:22
Die Umleitungen funktionieren bereits am ersten Tag.
Die Umleitungen funktionieren bereits am ersten Tag.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Die Salztorbrücke, die den 1. und 2. Bezirk verbindet, ist für Pkw gesperrt. Das Verkehrschaos blieb am ersten Tag aus.

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Die 1961 erbaute Salztorbrücke ist seit gestern für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Lediglich Fußgänger, Radfahrer und der Citybus 2A dürfen das Bauwerk noch queren.

Beim „Krone“-Lokalaugenschein Dienstagmorgen zeigte sich, dass die Umleitung kein größeres Verkehrschaos oder Staus verursachte. Lediglich vereinzelt versuchten Pkw-Lenker auf die Brücke abzubiegen, kamen aufgrund der Poller aber nicht weit.

Passantin Anita B. geht mit gutem Gewissen über die für Pkw gesperrte Brücke.
Passantin Anita B. geht mit gutem Gewissen über die für Pkw gesperrte Brücke.(Bild: Mario Urbantschitsch)

In die Jahre gekommen
Zahlreiche Radfahrer und Fußgänger waren anzutreffen. „Meine 50 Kilo wird die Brücke schon noch aushalten. Wenn die Brücke in die Jahre gekommen ist, ist klar, dass sie Schwerverkehr nicht mehr trägt“, sagt Anita B. Pensionist Fritz B. ist lediglich verwundert, dass die Brücke bereits gesperrt wurde und abgerissen wird, ohne das noch eine Ausschreibung für den Neubau erfolgt ist.

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Kritik kommt vom ÖAMTC
Die Sperre ist eine vorsorgliche Maßnahme. Anfang des Jahres wurde das Monitoring verstärkt und es wurden Rückschlüsse auf das aktuelle Tragverhalten gezogen. Die Sperre für Pkw und Motorräder bleibt bis Anfang 2028 bestehen. Danach wird die Brücke abgerissen, mit Beginn 2029 startet der Neubau. Dieser wird rund zwei Jahre dauern.

Kritik kommt vom ÖAMTC, der das Vorgehen der Stadt für „mehr als fragwürdig“ hält.

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