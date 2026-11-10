Salztorbrücke: „Meine 50 Kilo hält sie aus“

Kritik kommt vom ÖAMTC

Die Sperre ist eine vorsorgliche Maßnahme. Anfang des Jahres wurde das Monitoring verstärkt und es wurden Rückschlüsse auf das aktuelle Tragverhalten gezogen. Die Sperre für Pkw und Motorräder bleibt bis Anfang 2028 bestehen. Danach wird die Brücke abgerissen, mit Beginn 2029 startet der Neubau. Dieser wird rund zwei Jahre dauern.

Kritik kommt vom ÖAMTC, der das Vorgehen der Stadt für „mehr als fragwürdig“ hält.