Gratis-Hotelzimmer als Zufluchtsort für Frauen

Geht es nach den Neos, sollen Frauen in Niederösterreich künftig bei Gewalt in der Beziehung auch in einem Hotelzimmer Unterschlupf finden. Das soll in Notfällen ein erster sicherer Rückzugsort sein.
Eine kostenlose und anonyme Unterbringung in einem Hotel fordern die Neos für gewaltbetroffene Frauen. „Nicht jede Frau schafft es, sich bei Gewalt in einer Beziehung unmittelbar an ein Frauenhaus zu wenden“, begründet Neos-Landessprecherin Indra Collini den Antrag an den Landtag.
Hemmschwelle senken
Gerade in einer akuten Bedrohungssituation brauche es eine rasch und niederschwellig erreichbare Alternative zum Frauenhaus, betont Collini. Dadurch sinke bei von Gewalt betroffenen Frauen die Hemmschwelle, Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist die Neos-Politikerin überzeugt.
In Steiermark abgekupfert
Die Idee an sich ist nicht neu. Als Vorbild dient den Neos das Projekt „Check-in“, das im September in der Steiermark gestartet wurde. Dort können betroffene Frauen nach einer Erstberatung kurzfristig in einem von neun teilnehmenden Hotels unterkommen. Für Collini ist jedenfalls klar: „Die Unterbringung muss immer mit professioneller Hilfe verbunden sein.“
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