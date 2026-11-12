Gratis-Hotelzimmer als Zufluchtsort für Frauen

In Steiermark abgekupfert

Die Idee an sich ist nicht neu. Als Vorbild dient den Neos das Projekt „Check-in“, das im September in der Steiermark gestartet wurde. Dort können betroffene Frauen nach einer Erstberatung kurzfristig in einem von neun teilnehmenden Hotels unterkommen. Für Collini ist jedenfalls klar: „Die Unterbringung muss immer mit professioneller Hilfe verbunden sein.“