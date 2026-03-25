Notfallknopf und hitzige Debatte um Täter-Herkunft

Pawlata spricht sich bekanntlich in erster Linie für die Einführung einer elektronischen Fußfessel für Gefährder aus. „Sie kann helfen, frühzeitig einzugreifen, bevor Gewalt eskaliert“, betonte sie und führte Spanien als Beispiel an. Bereits 2004 wurde dort ein Gesetz verabschiedet, das Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt durch Partner oder Angehörige schützen soll. Es umfasst zum Beispiel die Fußfessel, die als Erfolg deklariert wird. „Egal, ob Fußfessel oder ein anderes Tool: Frauen müssen besser geschützt werden und ich werde mich dafür einsetzen“, versprach die Landesrätin.