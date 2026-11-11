Firmentag öffnet in der HTL Türen zur Berufswelt

Am Dienstag stand an der HTL Lastenstraße alles im Zeichen der beruflichen Zukunft. 38 von insgesamt 70 Partnerfirmen kamen zum Firmentag in die Schule und präsentierten sich mit zahlreichen Informationsständen. Schüler der dritten bis fünften Klassen nutzten die Gelegenheit, um sich über unterschiedliche Berufsmöglichkeiten und Karrierechancen zu informieren. Die HTL bildet bekanntlich hochqualifizierte Fachkräfte aus, die wegen der starken Praxisorientierung bestens auf den Berufseinstieg vorbereitet sind.