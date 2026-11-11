Firmentag öffnet in der HTL Türen zur Berufswelt

38 Unternehmen präsentierten sich und ihre Karrierechancen beim Firmentag an der HTL Lastenstraße. Die Schüler konnten Kontakte knüpfen und einen Einblick in die vielfältige Arbeitswelt gewinnen. Die Wege der Absolventen führen überall hin. Einer ist sogar Schönheitschirurg in Hollywood.
Am Dienstag stand an der HTL Lastenstraße alles im Zeichen der beruflichen Zukunft. 38 von insgesamt 70 Partnerfirmen kamen zum Firmentag in die Schule und präsentierten sich mit zahlreichen Informationsständen. Schüler der dritten bis fünften Klassen nutzten die Gelegenheit, um sich über unterschiedliche Berufsmöglichkeiten und Karrierechancen zu informieren. Die HTL bildet bekanntlich hochqualifizierte Fachkräfte aus, die wegen der starken Praxisorientierung bestens auf den Berufseinstieg vorbereitet sind.
Wichtige Infos für das achtwöchige Praktikum
Knapp 1000 Schüler besuchen die HTL Lastenstraße. „Zehn Prozent davon sind Mädchen“, sagt Professorin Anna Keber. „Alle HTL-Absolventen müssen in der dritten und vierten Klasse während der Ferien ein jeweils achtwöchiges Praktikum absolvieren. Dafür sind Veranstaltungen wie der Firmentag besonders wertvoll.“
Mag. Lisa Baumgartner und Mag. Lukas Hartl sind an der Schule für die Firmenkooperationen zuständig. „Der Firmentag ist nur ein Teil davon. Wir machen auch Firmenbesichtigungen, bringen uns in die Unternehmen ein“, meint Hartl. Zahlreiche österreichische Unternehmen arbeiten mit der HTL zusammen. Dazu zählen Springer Maschinenfabrik, Infineon, Mahle Filtersysteme, ÖBB-Infrastruktur, Alpacem Zement, Magna Steyr Fahrzeugtechnik, Treibacher, Philipps oder Leeb Balkone.
HTL-Absolvent ist Schönheitschirurg in Hollywood
50 Prozent der Absolventen entscheiden sich nach der HTL für ein Studium, die andere Hälfte steigt ins Berufsleben ein. Manche ehemalige Schüler haben inzwischen selbst Führungspositionen in großen Unternehmen übernommen. Ein Beispiel ist Florian Salzer, der bei Alpacem tätig ist.
Wolfgang Kuchling leitet seit elf Jahren den Absolventenverband. „Wir sind sehr breit aufgestellt. Die Karrierewege der Schüler sind nach der Matura alles andere als gewöhnlich. Lukas Buxbaum ist beispielsweise Chef der Flughafen-Feuerwehr in Mogadischu in Somalia. 1000 UNO-Mitarbeiter arbeiten dort, viele Bomben werden im Bürgerkrieg reingeworfen“, erzählt Kuchling. Einen anderen Weg schlug Paul Wurzer ein: „Er ist Schönheitschirurg in Hollywood“, erzählt Kuchling.
Eigener Mädels-Club in der Lastenstraße
Das Interesse von Mädchen an technischen Berufen soll weiter gestärkt werden. „Mittlerweile haben die Schülerinnen einen eigenen Mädels-Club gegründet. Da können wir uns klassenübergreifend treffen“, erzählt Schülerin Alexandra Schurian. Der neue Ausbildungsschwerpunkt Business mit Engineering zieht ebenfalls mehr Mädchen an.
Gleichzeitig stellt die künstliche Intelligenz die gesamte Branche vor neue Herausforderungen. Schüler Enrico Bremer ist aus der Elektrotechnik: „Ich möchte ein IT-Studium machen. Bei solchen Firmentagen lernt man, wie man miteinander umgeht. KI hilft bei vielen Zweigen. Man muss es nutzen.“
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