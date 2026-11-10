Müllsünder im Visier: Anrainer fordern Kameras

An vielen Altglas- und Alttextil-Sammelstellen in Klagenfurt wird seit Jahren illegal Abfall abgeladen. Und es wird immer schlimmer. Es landen dort zahlreiche Gegenstände, die dort nichts verloren haben, einfach neben den Sammelstellen. Besonders arg ist die Situation derzeit in der Lodengasse. Bei den Flaschencontainern türmen sich alte Sitzbänke und riesige Metallteile. Und in riesigen Schachteln wird alles entsorgt, was weg gehört.