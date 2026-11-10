Müllsünder im Visier: Anrainer fordern Kameras

Alte Sofas, Metallgitter und Karton-Berge: An vielen Altglas- und Alttextil-Sammelstellen in Klagenfurt wird illegal Abfall abgeladen. Die Anrainer fordern eine Video-Überwachung, um die Müllsünder zu bestrafen. Doch das ist nicht einfach.
An vielen Altglas- und Alttextil-Sammelstellen in Klagenfurt wird seit Jahren illegal Abfall abgeladen. Und es wird immer schlimmer. Es landen dort zahlreiche Gegenstände, die dort nichts verloren haben, einfach neben den Sammelstellen. Besonders arg ist die Situation derzeit in der Lodengasse. Bei den Flaschencontainern türmen sich alte Sitzbänke und riesige Metallteile. Und in riesigen Schachteln wird alles entsorgt, was weg gehört.
Anrainer fordern Videoüberwachung, um den Müllsündern auf die Spur zu kommen. Oft schlagen die Täter nachts zu, wenn sie unbeobachtet bleiben.
Videoüberwachung in Siebenhügelstraße
„In der Siebenhügelstraße wurden zuletzt an Müllinseln Kameras angebracht“, sagt Referentin Sandra Wassermann (FP). „Am besten ist es, wenn man die Täter auf frischer Tat ertappt. Sonst können wir die Nummerntafel erkennen, die man an die Polizei weiterleiten könnte.“ Allerdings ist die Überwachung heikel: „Kameras sind wegen des Datenschutzes schwierig.“
Während in ländlichen die Bergwacht gegen illegale Müllablagerungen in Wäldern hilft, ist die Kontrolle in der Stadt schwieriger. Dabei drohen für falsche Müllentsorgung empfindliche Konsequenzen. Wer Biomüll, Plastik oder Metall falsch entsorgt, muss mit Strafen von bis zu 2.500 Euro rechnen.
Auch Müllsammelstellen verlangen Geld
Auch die Abgabe von Sperr- und Restmüll oder Bauschutt in Müllsammelstellen wie am Südring kostet Geld, sechs Euro pro Sack oder Kubikmeter. Die Folge: Manche entsorgen ihren Abfall lieber illegal, statt die vorgeschriebenen Wege zu nutzen.
Für die Anrainer ist klar: Öffentliche Altglasstellen müssen kontrolliert werden, damit sie nicht als illegale Deponien missbraucht werden. Denn solange Müllsünder unbehelligt davonkommen, bleiben die Sammelstellen weiterhin ein beliebter Ort für illegale Ablagerungen.
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