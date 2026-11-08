Wetter-Ausblick: Nicht vom Morgen täuschen lassen!

Nach einem teils noch trüben Start dürfen sich die Österreicher am Sonntag auf einen Lichtblick freuen! Zwar halten sich in einigen Regionen zunächst noch Nebel- und Hochnebelfelder hartnäckig, doch im Laufe des Tages zeigt sich immer öfter die Sonne. Dazu bleibt es weitgehend trocken – und auch die Temperaturen können sich für die Jahreszeit durchaus sehen lassen.