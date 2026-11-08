Wetter-Ausblick: Nicht vom Morgen täuschen lassen!

Nach einem teils noch trüben Start dürfen sich die Österreicher am Sonntag auf einen Lichtblick freuen! Zwar halten sich in einigen Regionen zunächst noch Nebel- und Hochnebelfelder hartnäckig, doch im Laufe des Tages zeigt sich immer öfter die Sonne. Dazu bleibt es weitgehend trocken – und auch die Temperaturen können sich für die Jahreszeit durchaus sehen lassen.
Der Sonntag beginnt nicht überall strahlend: Vor allem in den Niederungen des nördlichen Alpenvorlandes, in inneralpinen Regionen sowie in den Beckenlagen des Südens können sich Restwolken und Hochnebel zunächst noch zäh halten. Auch im Osten ziehen zeitweise einige Wolkenfelder über den Himmel.
Doch keine Sorge: Im Laufe des Tages lichtet sich die Wolkendecke in den meisten Landesteilen und die Sonne übernimmt zunehmend das Kommando. Nur ein paar harmlose Wolken können sich zwischendurch noch dazwischenschieben.
Auch die Temperaturen spielen mit
Nach einem teils frostigen Morgen mit Tiefstwerten zwischen minus 6 und plus 5 Grad geht es tagsüber auf angenehme 4 bis 11 Grad hinauf. Besonders im Westen Österreichs wird es mit bis zu 11 Grad vergleichsweise mild.
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Und wie geht es weiter?
Auch der Montag startet vielerorts noch mit Nebel und Hochnebel. Während sich in der Osthälfte am Nachmittag wieder häufig die Sonne durchsetzt, ziehen im Westen und Südwesten dichtere Wolken auf. In Vorarlberg und Tirol kann es dann sogar ein wenig regnen. Die Temperaturen erreichen 5 bis 12 Grad.
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