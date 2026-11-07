So wechselhaft startet das Wochenende

Der November zeigt sich zum Start ins Wochenende von seiner wechselhaften Seite. Während sich in manchen Regionen Österreichs die Sonne durchsetzt, halten sich anderswo hartnäckige Nebelfelder. Im Westen ziehen zudem Wolken und einzelne Regenschauer durch. Auch die Temperaturen bleiben herbstlich kühl.
Der Samstag beginnt in weiten Teilen Österreichs mit Nebel und Hochnebel. Besonders im Donauraum, im Wald- und Mühlviertel sowie in einigen Tälern kann sich der Nebel länger halten. Abseits davon stehen die Chancen auf Sonnenschein deutlich besser. Von Vorarlberg bis Kärnten ziehen allerdings immer wieder dichtere Wolken durch, stellenweise sind auch Regenschauer möglich.
Schnee auf den Bergen
In den Bergen kann der Niederschlag oberhalb von etwa 1100 bis 1600 Metern bereits als Schnee fallen. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen, in Wien und Niederösterreich kann dieser zeitweise auch lebhafter ausfallen. Die Temperaturen erreichen tagsüber zwischen vier und 12 Grad.
Typischer November-Mix
Auch am Sonntag bleibt uns der typische November-Mix erhalten. Besonders im Rheintal, im Flachgau und in Oberösterreich kann sich der Nebel hartnäckig halten. Anderswo zeigt sich zwischendurch die Sonne, allerdings ziehen auch immer wieder Wolken durch. In Tirol und Salzburg sind vereinzelt Regen- und in höheren Lagen Schneeschauer möglich. Die Höchstwerte liegen erneut zwischen vier und 13 Grad.
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