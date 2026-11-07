So wechselhaft startet das Wochenende

Typischer November-Mix

Auch am Sonntag bleibt uns der typische November-Mix erhalten. Besonders im Rheintal, im Flachgau und in Oberösterreich kann sich der Nebel hartnäckig halten. Anderswo zeigt sich zwischendurch die Sonne, allerdings ziehen auch immer wieder Wolken durch. In Tirol und Salzburg sind vereinzelt Regen- und in höheren Lagen Schneeschauer möglich. Die Höchstwerte liegen erneut zwischen vier und 13 Grad.