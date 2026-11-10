Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debatte im Netz

Tiroler ÖVP jubelt über fast 100 neue Mitglieder

Tirol
10.11.2026 06:00
LH Mattle bei seiner Grundsatzrede auf dem Parteitag in Innsbruck.
LH Mattle bei seiner Grundsatzrede auf dem Parteitag in Innsbruck.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Der Grundsatzparteitag am Wochenende in Innsbruck hat die mobilisierende Wirkung offenbar erfüllt: Am Montagmorgen zählte die Landespartei bereits knapp 100 Eintrittsgesuche – darunter auch Rückkehrer, wie es hieß. In den „Krone“-Foren wird die Distanzierung zu Wien kritisch gesehen.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der ersten Stunde, nachdem die Landesgeschäftsstelle der Tiroler Volkspartei Montagfrüh geöffnet hat, sind bereits 78 Tirolerinnen und Tiroler mit einer Tirol-Mitgliedschaft Teil der Tiroler Volkspartei geworden“, erklärte am Montag ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Klotz.

Vergangenen Samstag hat die VP Tirol – wie berichtet – bei einem Grundsatzparteitag erstmals die Grundlage für eine eigenständige Tirol-Mitgliedschaft geschaffen. Bislang war eine zusätzliche Mitgliedschaft bei der Bundes-ÖVP zwingend notwendig. Das erste Jahr ist kostenlos, ab dem zweiten Jahr ist eine jährliche Gebühr von 30 Euro fällig. Klotz berichtet von „vielen neuen Gesichtern“, aber auch von solchen, „die sich aufgrund der Bundespolitik abgewendet haben“ und jetzt zurückkommen.

Zitat Icon

Wo kommen wir denn da hin, wenn wir nicht mehr miteinander reden?

VP-Landesgeschäftsführer Florian Klotz

„Söder hat Tirol großen Respekt entgegengebracht“
Dass die Diskussion über die Mitgliedschaft, den Grundsatzparteitag oder den Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mittlerweile auch die Oppositionsparteien erfasst habe, sehe er positiv: „Unser Grundsatzprogramm bewegt auch FPÖ, Grüne, Liste Fritz und die NEOS – das ist gut so. Für uns bedeutet Politik nicht, den politischen Mitbewerber zum Gegner zu machen. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir nicht mehr miteinander reden? Markus Söder hat Tirol und der Tiroler Volkspartei großen Respekt entgegengebracht.“

„Angst vor der Wahlschlappe“
In den „Krone.at“-Foren werden Abgrenzungsversuche der Tiroler ÖVP von der Bundespartei meist kritisch kommentiert. Die Mehrheit wertet die Distanzierung von Wien als „reines, wahltaktisches Manöver für den Machterhalt, das nach der Wahl verpuffen“ werde. „Die haben viel gemeinsam, ÖVP und CSU, nämlich Machterhalt um jeden, wirklich jeden Preis“, schreibt User HrWeiss und erhält dafür einige Likes. Viele bezweifeln, dass ein eigenständiger Tiroler Kurs realpolitisch etwas ändert oder die Abgeordneten tatsächlich von der Bundeslinie abweichen werden. Einige ziehen Vergleiche zu früheren Umstrukturierungen wie etwa der Kurz-ÖVP, bei denen der erhoffte Wandel ebenfalls ausgeblieben sei.

Lesen Sie auch:
Mattle und Söder auf dem Weg in die Dogana.
Transit kaum Thema
Schwarzer Parteitag in Tirol mit großer Söder-Show
08.11.2026
Weg von Bundespartei
Mattles VP beschließt reine „Tirol-Mitgliedschaft“
07.11.2026

„Österreichische Politik in Bestform: alte Gesichter, neue Schlagwörter und jede Menge Selbstbeweihräucherung. Hauptsache, der Applaus stimmt – Ergebnisse wären völlig überbewertet!“ schreibt User „Mr. Tohuwabohu“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
10.11.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
131.800 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
86.194 mal gelesen
Steiermark
Sicherheitsgurt riss: Große Trauer um Steirer (20)
70.313 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Unfallstelle, an der der gebürtige Gleinstättner sein junges Leben verloren hat
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
882 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
822 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Ausland
Erstes Foto: Das ist der Todesschütze von Krakau
554 mal kommentiert
Der Täter Michał O. (kleines Bild) liegt nach dem Schusswechsel mit der Polizei weiterhin unter ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf