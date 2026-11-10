Tiroler ÖVP jubelt über fast 100 neue Mitglieder

Der Grundsatzparteitag am Wochenende in Innsbruck hat die mobilisierende Wirkung offenbar erfüllt: Am Montagmorgen zählte die Landespartei bereits knapp 100 Eintrittsgesuche – darunter auch Rückkehrer, wie es hieß. In den „Krone“-Foren wird die Distanzierung zu Wien kritisch gesehen.
In der ersten Stunde, nachdem die Landesgeschäftsstelle der Tiroler Volkspartei Montagfrüh geöffnet hat, sind bereits 78 Tirolerinnen und Tiroler mit einer Tirol-Mitgliedschaft Teil der Tiroler Volkspartei geworden“, erklärte am Montag ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Klotz.
Vergangenen Samstag hat die VP Tirol – wie berichtet – bei einem Grundsatzparteitag erstmals die Grundlage für eine eigenständige Tirol-Mitgliedschaft geschaffen. Bislang war eine zusätzliche Mitgliedschaft bei der Bundes-ÖVP zwingend notwendig. Das erste Jahr ist kostenlos, ab dem zweiten Jahr ist eine jährliche Gebühr von 30 Euro fällig. Klotz berichtet von „vielen neuen Gesichtern“, aber auch von solchen, „die sich aufgrund der Bundespolitik abgewendet haben“ und jetzt zurückkommen.
Wo kommen wir denn da hin, wenn wir nicht mehr miteinander reden?
VP-Landesgeschäftsführer Florian Klotz
„Söder hat Tirol großen Respekt entgegengebracht“
Dass die Diskussion über die Mitgliedschaft, den Grundsatzparteitag oder den Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mittlerweile auch die Oppositionsparteien erfasst habe, sehe er positiv: „Unser Grundsatzprogramm bewegt auch FPÖ, Grüne, Liste Fritz und die NEOS – das ist gut so. Für uns bedeutet Politik nicht, den politischen Mitbewerber zum Gegner zu machen. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir nicht mehr miteinander reden? Markus Söder hat Tirol und der Tiroler Volkspartei großen Respekt entgegengebracht.“
„Angst vor der Wahlschlappe“
In den „Krone.at“-Foren werden Abgrenzungsversuche der Tiroler ÖVP von der Bundespartei meist kritisch kommentiert. Die Mehrheit wertet die Distanzierung von Wien als „reines, wahltaktisches Manöver für den Machterhalt, das nach der Wahl verpuffen“ werde. „Die haben viel gemeinsam, ÖVP und CSU, nämlich Machterhalt um jeden, wirklich jeden Preis“, schreibt User HrWeiss und erhält dafür einige Likes. Viele bezweifeln, dass ein eigenständiger Tiroler Kurs realpolitisch etwas ändert oder die Abgeordneten tatsächlich von der Bundeslinie abweichen werden. Einige ziehen Vergleiche zu früheren Umstrukturierungen wie etwa der Kurz-ÖVP, bei denen der erhoffte Wandel ebenfalls ausgeblieben sei.
„Österreichische Politik in Bestform: alte Gesichter, neue Schlagwörter und jede Menge Selbstbeweihräucherung. Hauptsache, der Applaus stimmt – Ergebnisse wären völlig überbewertet!“ schreibt User „Mr. Tohuwabohu“.
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