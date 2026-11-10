Tiroler ÖVP jubelt über fast 100 neue Mitglieder

„Angst vor der Wahlschlappe“

In den „Krone.at“-Foren werden Abgrenzungsversuche der Tiroler ÖVP von der Bundespartei meist kritisch kommentiert. Die Mehrheit wertet die Distanzierung von Wien als „reines, wahltaktisches Manöver für den Machterhalt, das nach der Wahl verpuffen“ werde. „Die haben viel gemeinsam, ÖVP und CSU, nämlich Machterhalt um jeden, wirklich jeden Preis“, schreibt User HrWeiss und erhält dafür einige Likes. Viele bezweifeln, dass ein eigenständiger Tiroler Kurs realpolitisch etwas ändert oder die Abgeordneten tatsächlich von der Bundeslinie abweichen werden. Einige ziehen Vergleiche zu früheren Umstrukturierungen wie etwa der Kurz-ÖVP, bei denen der erhoffte Wandel ebenfalls ausgeblieben sei.