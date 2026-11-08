Schwarzer Parteitag in Tirol mit großer Söder-Show

Wieder und wieder kam Söder auch auf das seines Erachtens bayerische Erfolgsmodell zu sprechen. „Innovation und Identität“ – so sehe er den Freistaat, denn wie schon Franz Josef Strauß gesagt habe: „Konservativ sein heißt, an der Spitze des Fortschritts zu stehen.“ Genauso wichtig sei Identität: „Auch Symbole wie Hymnen und Fahnen dürfen wir nicht den Rechtsradikalen überlassen“. Zum Abschluss gab er den Gästen noch ein „Der Toni macht super Arbeit“ mit auf den Weg und meinte: „Gott schütze Tirol, Bayern, Südtirol und Vorarlberg“. Und bekam dann einen Rucksack mit Kletterausrüstung als Geschenk.