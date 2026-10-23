Nordico: Der Tod rückt mitten ins Leben

Auch Linz und seine Friedhöfe kommen vor. Passend zu Allerheiligen am 1. November kann man in der Schau innehalten und auch neue Lebensperspektiven gewinnen: Denn am Ende geht es nicht um den Tod, sondern um das, was bleibt. Und das sind Beziehungen, Erinnerungen und die Frage, wie wir leben wollen – und was wird davon verwirklichen.