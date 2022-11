Placebo: Nächstes Mal ein bisschen mehr Spaß bitte

Reden ist Silber

So können sich die beiden besten Freunde Brian Molko und Stefan Olsdal auch wirklich voll und ganz auf das Konzert konzentrieren, denn für Humor oder Zwischenansagen bleibt wenig Raum. Nach dem fünften Song, „Happy Birthday In The Sky“, begrüßt Olsdal die rund 6.500 Fans in der recht luftigen Wiener Stadthalle mit einem saloppen „good evening and welcome, this is ,Bionic‘“. Kurz vor dem Zugabenteil verabschiedet sich dann Chef Molko mit einem wenig emotionalen „thank you very much, see you next time.“ Der Rest des Abends gehört ganz der Musik und bietet keine Verschnaufpause. Wo die teils intimen und manchmal auch recht komplexen Songstrukturen für ein Bier-auf-ex-in-den-Rachen-Festival wie dem Nova Rock noch zu ausgefeilt und daher etwas deplatziert wirken, entfachen sie vor richtigen Fans und einem konzentrierten Publikum ihre ganze Magie.