Placebo: „Werde aus den Menschen nicht schlau“

Klimakrise, Pandemie, Krieg in der Ukraine, rechtsradikale Populisten - es ist nicht einfach, in dieser Welt noch das Positive herauszufiltern…

In den letzten Jahren haben wir aus allen Richtungen Ohrfeigen bekommen. So fühlt es sich zumindest an. Wenn du das Gefühl hast, dass du an der Realität komplett verzweifelst, dann musst du dir nur vergegenwärtigen, dass es die vielen Generationen vor uns noch viel schlimmer hatten. Das ist einfach Fakt und rückt gewisse Dinge wieder in ein anderes Licht. Unser Bestes muss manchmal gut genug sein. Wir können nicht die Last der Welt schultern, sondern müssen manchmal einfach für uns selbst da sein. Die Medien und Nachrichten ausschalten, um uns psychisch zu reinigen und zu schützen. Wir stecken in harten Zeiten, aber wir haben es in unserem Instinkt und in unserer DNA, dass wir immer einen Fuß vor den anderen setzen und nicht aufgeben. Wo sollen wir auch hin, als weiter nach vorne?