Placebo: „Wir sind die Bewahrer des Mystischen“

Anonymität war auch für euch am Karrierebeginn wesentlich einfacher zu bewerkstelligen, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte und Social-Media-Plattformen noch nicht einmal existierten.

Man darf nicht vergessen, dass ich ein ganzes Leben führte, bevor das Internet groß wurde und die CCTV-Überwachungskameras in jeder Ecke Großbritanniens installiert wurden. Ich bin in den 70ern geboren und in den 70er- und 80er-Jahren aufgewachsen - ich kann diese beiden Welten gut miteinander vergleichen. Mein Sohn kann das nicht. Er wurde im Zeitalter des Internets geboren und kennt nur eine Seite der Medaille. Aber wir sind die Bewahrer des Mystischen. Ich habe die Zeiten geliebt, als man einer Band nicht zu nah kam und sich seine eigene Fantasie und Vorstellungskraft heranbilden musste, um diese Band wahrzunehmen. So hatte jeder seine eigene Welt, in der seine Band existierte. Heute wird uns ohne Unterlass alles erklärt und dargelegt. Ich selbst musste einigen Bands auf Instagram entfolgen, weil sie sich gezwungen fühlen, die ganze Zeit Dinge aus ihrem Leben zu posten und jedes noch so kleine Detail mit der Welt zu teilen. Wie anstrengend muss das sein? Eigentlich seid ihr Musiker und Kreative, aber alles, was ihr macht, ist Content kreieren. Der Druck auf Musiker liegt heute darauf, Inhalte zu erschaffen. Dafür gibt es von mir aber ein großes „Fuck You“. Wann wurden wir zu solchen Öffentlichkeitsdienern? Wir sind doch Musiker.