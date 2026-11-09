The Prodigy bringt die Stadthalle zum Beben

Seit mehr als drei Jahrzehnten stehen The Prodigy für kompromisslose Energie, brachiale Beats und Shows, die zwischen Rave, Rock und Punk alles sprengen, was sich in Schubladen stecken lässt. Am 24. November 2026 kommen Liam Howlett, Maxim und ihre Live-Band in die Wiener Stadthalle. Die „Krone“ verlost dafür 15x2 Stehplatzkarten.
2025 war für The Prodigy ein echtes Ausrufezeichen. Die Band spielte auf großen Festivals rund um den Globus – von Summersonic in Japan über Coachella in den USA bis hin zu einem viel beachteten Headliner-Auftritt beim Glastonbury Festival.
Nach einem riesigen Jahr geht es noch höher hinaus
2026 soll noch größer werden: Neben einer ausverkauften Arena-Tour durch Großbritannien und Irland stehen große Open-Air-Shows sowie eine umfangreiche Europa-Tour auf dem Programm. In Wien dürfen sich Fans dabei auf eine komplett neu konzipierte Liveshow mit gewaltigen Visuals, massiven Basslines und jener kompromisslosen Energie freuen, für die The Prodigy seit Jahrzehnten bekannt sind. Unterstützt werden Liam Howlett und Maxim dabei von den langjährigen Live-Musikern Rob Holliday an der Gitarre und Leo Crabtree am Schlagzeug.
Seit Jahrzehnten an der Spitze
The Prodigy gehören längst zu den einflussreichsten Acts der elektronischen Musik. Mit ihrer Mischung aus Rave, Breakbeat, Punk und Rock prägten sie Generationen und schufen eine ganze Reihe von Alben, die weltweit Kultstatus erreichten. Auch kommerziell ist die Bilanz beeindruckend: Mit „No Tourists“ setzten sie ihre außergewöhnliche Serie fort und landeten zum siebenten Mal in Folge auf Platz eins der britischen Albumcharts. Die Erfolgsserie reicht bis zu „Music for the Jilted Generation“ zurück.
Tickets gewinnen
Am 24. November 2026 machen The Prodigy im Rahmen ihrer Europa-Tour Halt in der Wiener Stadthalle. Wer die legendäre Live-Energie der Band selbst erleben möchte, hat jetzt die Chance dazu. Die „Krone“ verlost 15x2 Stehplatzkarten für The Prodigy in Wien. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück bei einem der lautesten Konzertabende des Jahres dabei sein! Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 18. November, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.