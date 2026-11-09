The Prodigy bringt die Stadthalle zum Beben

Nach einem riesigen Jahr geht es noch höher hinaus

2026 soll noch größer werden: Neben einer ausverkauften Arena-Tour durch Großbritannien und Irland stehen große Open-Air-Shows sowie eine umfangreiche Europa-Tour auf dem Programm. In Wien dürfen sich Fans dabei auf eine komplett neu konzipierte Liveshow mit gewaltigen Visuals, massiven Basslines und jener kompromisslosen Energie freuen, für die The Prodigy seit Jahrzehnten bekannt sind. Unterstützt werden Liam Howlett und Maxim dabei von den langjährigen Live-Musikern Rob Holliday an der Gitarre und Leo Crabtree am Schlagzeug.