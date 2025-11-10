Weiße Trüffel kam für 110.000 € unter den Hammer

Auktion dient wohltätigem Zweck

Während des Events traten zahlreiche Interessierte, die aus Wien, Frankfurt, Hongkong, Bangkok, Singapur, Frankfurt und erstmals auch aus Rio de Janeiro zugeschaltet waren, in einem Wettbewerb im Zeichen der Solidarität gegeneinander an, um sich die wertvollen Exemplare des weißen Trüffels zu sichern. Seit fast 100 Jahren findet die jährliche Trüffel-Auktion in Alba statt, die Wohltätigkeitszwecken dient. Weiße Trüffeln werden in der Region von 21. September bis 31. Jänner gesammelt.