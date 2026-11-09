Naturschutz stellt sich bei Kraftwerksbau quer

Unterstützung kommt von der Politik

Um bei dem für die Kommune wichtigen Zukunftsprojekt voranzukommen, hat sich die Gemeinschaft KW Radl GmbH & Co. KG nun an die Wirtschaftsombudsstelle des Landes gewandt. Auch Energiereferent Sebastian Schuschnig sagt Hilfe zu: „Kärnten ist kein Freilichtmuseum. Natürlich braucht es ökologische Standards, aber es muss auch eine Interessenabwägung mit Hausverstand geben. Es kann nicht sein, dass sinnvolle Projekte über so lange Zeit blockiert werden.“