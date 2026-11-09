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Naturschutz stellt sich bei Kraftwerksbau quer

Kärnten
09.11.2026 09:00
Landesrat Sebastian Schuschnig schaute sich mit Bgm. Arnold Prax , Georg Wirnsberger (li.) und ...
Landesrat Sebastian Schuschnig schaute sich mit Bgm. Arnold Prax , Georg Wirnsberger (li.) und Thomas Wirnsberger (re) die Stelle an.(Bild: Büro LR Schuschnig)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Mit bürokratischen Hürden bei der Umsetzung eines Energieprojektes entlang des Radlbaches in Trebesing hat eine Projektgemeinschaft zu kämpfen. Ein Hilferuf geht an die Politik. Auch für die Gemeinde selbst sei das Vorhaben für die Zukunft von besonderer Bedeutung. 

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Ein Kleinkraftwerk soll entlang des Radlbaches in Trebesing entstehen. Doch den vier Projektwerbern sowie der Gemeinde Trebesing, die mit 25,5 Prozent beteiligt ist, werden bei der Umsetzung Steine in den Weg gelegt. Geplant ist ein Ausleitungskraftwerk mit einer Leistung von etwa 810 KW.

Obwohl die Flussstrecke keine natürliche Gewässerstrecke, sondern durch zahlreiche Eingriffe und aufgrund für Fische unpassierbarer Querbauwerke verbaut ist, handle es sich aus naturschutzrechtlicher Sicht um einen Bach mit Wildbachcharakter.

Die Bedeutung der Kleinwasserkraft für das Land Kärnten:

  • Kleinwasserkraft könnte in Kärnten rein rechnerisch fast 90 Prozent der Haushalte versorgen

  • 385 Kleinwasserkraftwerke insgesamt (bei rund 750 Wasserkraftanlagen in Kärnten) - Experten sehen hier ein riesiges Potenzial für Kärnten, da 72 Prozent der Fließstrecke und 50 Prozent des technischen Potenzials in Kärnten noch ungenutzt sind.

  • Sie produzieren 855 Mio. kWh Strom (Versorgung von 251.000 Haushalten möglich), damit werden 600.000 t CO2 vermieden.

  • Die Kleinwasserkraft ist außerdem von vielen privaten und betrieblichen Betreibern gekennzeichnet, nicht von großen Energiekonzernen.

  • Kleinwasserkraft hat somit einen mehrfachen Nutzen: regionale Wertschöpfung durch Investitionseffekte und Wirtschaftsketten, Beitrag zur Netzstabilität bis in die Seitentäler, Hochwasserschutzfunktion

„Während des Verfahrens wurden von Sachverständigen immer wieder Erhebungen und Gutachten gefordert, die nicht erbracht werden können“, erklärt Bürgermeister Arnold Prax. „Denn es ist unmöglich, die Fischdurchgängigkeit nachzuweisen, da der betroffene Gewässerabschnitt durch zahlreiche natürliche Abstürze unterbrochen und auch mit einigen künstlich errichteten Bauwerken sowie Flussbettsicherungsmaßnahmen über große Bereiche verbaut ist. Die Verbauungen dienen teilweise dem Hochwasserschutz und der Straßensicherheit. Dennoch gibt es Nachforderungen des Naturschutzes. Alternativlösungen werden bisher nicht anerkannt.“

Unterstützung kommt von der Politik
Um bei dem für die Kommune wichtigen Zukunftsprojekt voranzukommen, hat sich die Gemeinschaft KW Radl GmbH & Co. KG nun an die Wirtschaftsombudsstelle des Landes gewandt. Auch Energiereferent Sebastian Schuschnig sagt Hilfe zu: „Kärnten ist kein Freilichtmuseum. Natürlich braucht es ökologische Standards, aber es muss auch eine Interessenabwägung mit Hausverstand geben. Es kann nicht sein, dass sinnvolle Projekte über so lange Zeit blockiert werden.“

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