Wie ein Mascherl Internet und Straßen verstopft

US-Reisejournalisten machten Mascherl groß

Dabei ist das Mascherl kein Neuling. Seit 16 Jahren schmückt es die Kärntner Straße zur Weihnachtszeit. Doch erst in den vergangenen zwei Jahren wurde es zur internationalen Sehenswürdigkeit. Reiseberichte aus den USA lösten einen regelrechten Boom aus. Seither fragen Touristen sogar nach, bis wann die Schleife hängt – um ihre Wien-Reise exakt zu timen. Die sozialen Netzwerke erledigen den Rest.

Natürlich: Andere Städte kennen solche Phänomene längst. Leuchtende Straßen, ikonische Deko, Selfie-Spots mit internationaler Anziehungskraft. Paris hat seine Pyramide, London seine Lichter, Wien nun offenbar sein Mascherl. Vielleicht sogar ein neues Tourismussegment: Kurztrip wegen einer Schleife.