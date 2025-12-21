Hype auf Instagram

Wird das „Mascherl“ zu Wiens neuem Wahrzeichen?

Videos
21.12.2025 17:30
0 Kommentare

Massen stürmen derzeit das „Mascherl“ in der Wiener Innenstadt. Wir haben uns bei Passanten umgehört, ob es das Zeug dazu hat, Wiens neues Wahrzeichen zu werden und ob es dem Geschäft, auf dem die riesige Schleife hängt, auch entsprechende Umsätze bringt ...

Weitere Videos
Katastrophen & Krisen
Wie gehen wir mit all den Bedrohungen um?
Wiener Wissen
Neue Start-Up-WG
Wird Wien jetzt zum neuen Silicon Valley?
Österreich
Wilde Prügelei
Joshua vs. Paul: Auch Backstage flogen die Fäuste
Sport-Mix
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf