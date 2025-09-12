Urteil gegen Bürgermeister Tschann aufheben

Die Erleichterung bei Bürgermeister Simon Tschann ist groß: „Ich war stets – und bin es auch heute noch – überzeugt, dass die Stadt und ich persönlich korrekt gehandelt haben. Dass nun die Generalprokuratur ebenfalls der Auffassung ist, dass das Urteil des Landesgerichtes Feldkirch einer rechtlichen Prüfung nicht standhält, bestärkt mich sehr. Ich bin erleichtert und hoffe, dass sich auch der OGH dieser Empfehlung anschließt“, erklärt er in einer ersten Stellungnahme.