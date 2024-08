Anzeige gegen Bludenzer Bürgermeister Tschann

Er verlasse sich in Bauverfahren auf seine Fachexperten in der Baurechtsabteilung. „Alle Baubescheide werden von den Fachexperten nach den Bestimmungen des Vorarlberger Baugesetzes verfasst und von mir gezeichnet“, so Tschann, der auf ein Urteil noch im Herbst hofft. „Ich vertraue auf die österreichische Rechtsprechung und bin überzeugt, dass alle noch vorhandenen Missverständnisse und Irrtümer in der Verhandlung vollständig ausgeräumt werden können“, so der Bürgermeister.