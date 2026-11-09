Babybauch! Ehemalige Biathlon-Stars werden Eltern

Neue Aufgaben

Zuletzt hatte Preuß öffentlich gemacht, dass sie ein Architekturstudium begonnen hat. Schempp hatte nach seinem Rücktritt als Profi-Biathlet von 2021 bis 2025 ein Bachelor-Studium der Betriebswirtschaftslehre absolviert. Seit April 2025 ist er beim Deutschen Skiverband im Finanzmanagement und Controlling tätig. Vor allem Preuß hatte sich bereits während ihrer Karriere immer wieder als Familienmensch bezeichnet.