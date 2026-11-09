In den eigenen vier Wänden zum Winterkönig gekrönt

Zum ersten Mal im vierten Anlauf. Und steht wohl sinnbildlich für den Aufwärtstrend in Neustadt. „Als ich im Jänner gekommen bin, waren viele unzufrieden. Die Kluft zwischen Erwartung und Realität war recht groß. Ich bin richtig stolz auf die Jungs, wie hier mittlerweile alle an einem Strang ziehen“, schwärmt Trainer Robert Weinstabl.



„Da zählt jeder Punkt“

Ob sich auf dem Herbstmeistertitel ausgeruht wird? Fehlanzeige! Denn noch steht die Partie gegen Wieselburg am Programm, bevor es ans Überwintern geht – es gilt, sich die möglichst beste Ausgangslage zu verschaffen. „Die Liga ist hart umkämpft und das wird bestimmt bis zum Saison-Finish so bleiben. Da zählt jeder Punkt“, so Weinstabl. Der besonders stolz auf die Ungeschlagen-Serie seiner Truppe ist.