In den eigenen vier Wänden zum Winterkönig gekrönt

Auf der Couch, mit Fernbedienung und Chips in der Hand – so feierte Wiener Neustadt die verfrühte Herbstmeisterschaft in der Ersten Landesliga. Weil Konkurrent Ebreichsdorf im Top-Spiel in Hohenau unterging (0:3), krönte sich die Fortuna schon eine Runde vor der langen Pause zum Winterkönig.
Zum ersten Mal im vierten Anlauf. Und steht wohl sinnbildlich für den Aufwärtstrend in Neustadt. „Als ich im Jänner gekommen bin, waren viele unzufrieden. Die Kluft zwischen Erwartung und Realität war recht groß. Ich bin richtig stolz auf die Jungs, wie hier mittlerweile alle an einem Strang ziehen“, schwärmt Trainer Robert Weinstabl.
„Da zählt jeder Punkt“
Ob sich auf dem Herbstmeistertitel ausgeruht wird? Fehlanzeige! Denn noch steht die Partie gegen Wieselburg am Programm, bevor es ans Überwintern geht – es gilt, sich die möglichst beste Ausgangslage zu verschaffen. „Die Liga ist hart umkämpft und das wird bestimmt bis zum Saison-Finish so bleiben. Da zählt jeder Punkt“, so Weinstabl. Der besonders stolz auf die Ungeschlagen-Serie seiner Truppe ist.
Pandemie machte Strich durch Meisterrechnung
Nach der Auftakt-Niederlage gegen Langenrohr gab’s zuletzt 13 Partien ohne Pleite. Auch hier gilt wieder – die Tendenz zeigt senkrecht nach oben. Auch für den 43-Jährigen persönlich ist es eine Art Novum – zumindest was den Start ins Frühjahr angeht. Mit dem Sportclub überwinterte er in der Saison 2019/20 als Erster – ehe der coronabedingte Abbruch einen Strich durch die Hernalser Rechnung machte. „Das wird’s jetzt hoffentlich nimma geben“, lacht Weinstabl.
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