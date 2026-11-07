Horrorszenen in Krakau
„Leute zogen ihre Hemden aus, um Opfern zu helfen“
Die polnische Stadt Krakau ist nach dem rechtsextremen Anschlag mitten am Markplatz in Schockstarre. Augenzeugen schildern die grausamen Momente, aber auch den Mut vieler: „Die Leute zogen ihre Hemden aus, um die Blutungen der am Boden Liegenden zu stillen“, so einer von vielen, die zusehen mussten, wie am Samstag sechs Passanten erschossen wurden. Zahlreichen Menschen wurden verletzt – darunter eine Person aus Österreich.
„Wir hörten Knallgeräusche. Es klang ein bisschen so, als würde jemand Feuerwerkskörper zünden“, erzählte ein Augenzeuge der Plattform onet.pl. Plötzlich sei eine Menschenmenge auf einen Gebäudeeingang zugerannt. Mitten in der zweitgrößten Stadt Polens soll Michal O. (24) am Samstagnachmittag aus einem fahrenden Auto laut Polizei wahllos auf Passanten geschossen haben. Sechs Menschen starben, mehr als ein Dutzend wurde verletzt, viele sind noch in kritischem Zustand.
Schütze innerhalb von Minuten gestoppt
Die Polizei reagierte extrem schnell: Nur drei Minuten nachdem der Notruf eingegangen war, gaben die Beamten Schüsse auf den mutmaßlichen Schützen ab, wie Innenminister Marcin Kierwiński betonte. „Ich war im Laden, als die Schüsse fielen“, erzählte ein Zeuge. „Ich sah, wie der Angreifer in einen Krankenwagen gebracht wurde.“ O. wurde schwer verletzt ins Spital gefahren.
Die Schüsse versetzten Krakau in einen Ausnahmezustand. Vor dem Auto des Schützens „bewegte sich eine Menschenmenge aus Krakauer Einwohnern und Touristen“, schilderte eine Onet-Journalistin, die mit Betreibern von umliegenden Geschäften gesprochen hatte. „Hinter dieser Menschenmenge befand sich ein Mann in einem dunklen Auto, der wahllos auf Passanten schoss.“
„Es herrschte großer Lärm“, berichtete ein Zeuge. Etwa eine Viertelstunde nach den Schüssen habe er gesehen, wie ein Schussopfer wiederbelebt wurde. „Der Mann lag mit einer Rettungsdecke bedeckt da. Neben ihm stand ein Stadtwächter“, erzählte der Augenzeuge. „Niemand wusste, was vor sich ging. Die Menschen schrien und rannten in alle Richtungen.“
Polizei schüttelte Kugeln aus Rucksack
Ein anderer Augenzeuge nannte die Szenen auf Krakaus Marktplatz „schockierend“. Der Schütze sei „angeschossen auf dem Boden“ gelegen. „Als wir gingen, begann ein Polizist, Kugeln aus einem Rucksack zu schütten, der wahrscheinlich dem Angreifer gehörte“, sagte der Zeuge.
Drei Leichen im Zuhause des Schützen gefunden
Insgesamt kamen neun Personen ums Leben: Sechs wurden im Stadtzentrum erschossen, die Leichen von drei weiteren Personen – laut unbestätigten Informationen von onet.pl die Eltern und Schwester von O. – wurden bei O. zu Hause gefunden.
Verletzte aus mehreren Ländern – auch Österreich
Fünf der 15 Verletzten sollen Ausländer sein, darunter je eine Person aus Österreich und Deutschland sowie laut dem portugiesischen Außenministerium eine 74-jährige Portugiesin und laut BBC eine Person aus Großbritannien. Die russische Botschaft in Polen erklärte, dass ein Russe verletzt wurde.
Zu Blutspenden für Polizisten aufgerufen
Unter den Verletzten sind auch zwei Polizisten, beide davon schwer verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr rief dazu auf, Blut zu spenden. Einer der Polizisten, der erst kürzlich zur Polizei gewechselt sei, habe drei Schüsse abgekommen, kämpfe um sein Leben und brauche dringend Blut. Innenminister Marcin Kierwinski und Justizminister Waldemar Zurek hoben den besonderen Mut der beiden Polizisten hervor – sie hätten sich „einem Terroristen mit einer automatischen Waffe entgegengestellt, sich ein Feuerwehrgefecht mit ihm geliefert und den Mörder mit ihren Körpern gestoppt. Unermesslicher Heldenmut.“
Meine Herren, Sie müssen diesen Kampf gewinnen, ganz Polen steht hinter Ihnen.
Justizminister Waldemar Zurek auf X zu den angeschossenen Polizisten, die operiert werden mussten.
Mehrere Kutscher von Schüssen getroffen
Die Präsidentin des Krakauer Kutschverbandes gab bekannt, dass sich zwei Kutscher in Lebensgefahr befänden, mehrere andere schwere Verletzungen erlitten hätten. Auch zwei Pferde wurden bei dem Anschlag am Marktplatz angeschossen. „Eines wurde nur leicht gestreift, das andere am Bein getroffen“, teilte die Organisation „OTOZ Animals“ mit.
Getroffen wurde auch eine Straßenbahn, eine Scheibe des Führerstandes durchschossen. Hier wurde zum Glück niemand verletzt.
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