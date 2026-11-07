„Leute zogen ihre Hemden aus, um Opfern zu helfen“

Zu Blutspenden für Polizisten aufgerufen

Unter den Verletzten sind auch zwei Polizisten, beide davon schwer verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr rief dazu auf, Blut zu spenden. Einer der Polizisten, der erst kürzlich zur Polizei gewechselt sei, habe drei Schüsse abgekommen, kämpfe um sein Leben und brauche dringend Blut. Innenminister Marcin Kierwinski und Justizminister Waldemar Zurek hoben den besonderen Mut der beiden Polizisten hervor – sie hätten sich „einem Terroristen mit einer automatischen Waffe entgegengestellt, sich ein Feuerwehrgefecht mit ihm geliefert und den Mörder mit ihren Körpern gestoppt. Unermesslicher Heldenmut.“