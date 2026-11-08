Seatbelt snapped: Deep mourning for 20-year-old from Styria

Just last Friday evening, a 38-year-old driver lost his life after colliding with a tour bus in Kirchberg an der Raab. Then, on Saturday, there was another fatal accident in Styria: A 20-year-old man from the Deutschlandsberg district in Styria veered off the B 74 in Graschach—a neighborhood in the municipality of St. Martin/Sulmtal—around 11 p.m. while driving his father’s 300-PS Audi through a right-hand curve. The vehicle then crashed into a concrete dividing wall and smashed through a bridge railing.