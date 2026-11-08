Vermisst: Anwältin sucht verzweifelt nach Vater

Mit dabei hatte Anton Prutsch auch sein blaues Fahrrad – ein Unikat -, weist die Anwältin hin. Verziert ist der Wohnwagen rundherum mit Fischen. Zuletzt wurde Anton am 31. Oktober in Prelog am Panorama Hotel Camping Platz gesehen, wo er immer wieder hinfährt und schon viele Bekanntschaften mit anderen Campern geschlossen hat. Nicht nur er scheint wie vom Erdboden verschluckt, auch das Wohnmobil und Fahrrad sind nirgendwo auffindbar.