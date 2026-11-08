Vermisste 13-Jährige tot in leerem Haus gefunden

Am Dienstag hatte die Teenagerin ihr Zuhause in Berlin verlassen, um in die Schule zu fahren. Dort kam sie allerdings nie an. Noch am selben Tag veröffentlichte die Polizei die Vermisstenmeldung. Laut aktuellem Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass die Schülerin ihr familiäres Umfeld nicht freiwillig verließ.