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Verdächtiger gefasst

Vermisste 13-Jährige tot in leerem Haus gefunden

Ausland
08.11.2026 18:45
Die Polizei hatte tagelang nach dem Mädchen gesucht. (Symbolbild)
Die Polizei hatte tagelang nach dem Mädchen gesucht. (Symbolbild)(Bild: kittyfly - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit Tagen war die 13-jährige Lisa aus der deutschen Hauptstadt Berlin vermisst worden, jetzt hat die Polizei einen tragischen Fund gemacht. Mehr als 50 Kilometer vom Wohnort der Teenagerin entfernt wurde ihre Leiche gefunden. Die Beamten fassten einen Verdächtigen.

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Die 13-Jährige war seit Dienstag vermisst worden. „Wir gehen von einem Kapitalverbrechen aus“, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, wie mehrere deutsche Medien berichten. Am Sonntag fand die Polizei ihre Leiche in einem leer stehenden Haus nahe der polnischen Grenze im deutschen Bundesland Brandenburg – mehr als 50 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt.

In dem Haus wurde auch ein schwer verletzter Mann gefunden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Aktuell ist seine Identität noch nicht bekannt, er wird verdächtigt, etwas mit dem Verschwinden der 13-Jährigen zu tun zu haben.

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Am Dienstag hatte die Teenagerin ihr Zuhause in Berlin verlassen, um in die Schule zu fahren. Dort kam sie allerdings nie an. Noch am selben Tag veröffentlichte die Polizei die Vermisstenmeldung. Laut aktuellem Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass die Schülerin ihr familiäres Umfeld nicht freiwillig verließ.

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