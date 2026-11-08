Söder wird gefeiert, ÖVP muss Kritik einstecken

Grundsatzprogramm und Söders Auftritt in der Kritik

Doch nicht alle teilten die Begeisterung. Die FPÖ ortet im neuen Grundsatzprogramm der VP Ähnlichkeiten zu den Freiheitlichen. Ironisch bedankte sich FPÖ-Klubobmann Markus Abwerzger dafür: „Jahrelang sind die Freiheitlichen für ihre Position kritisiert worden, nun steht sie im eigenen Programm.“ Birgit Obermüller, Klubobfrau der NEOS, wirft Mattle vor, sich auch von 80 Jahren Regierungsarbeit abzugrenzen.