Auch St. Pölten und Rapid im Viertelfinale

Die Wölfinnen setzten sich dank eines Doppelpacks von Alma Aagaard bei Zweitligist USC Landhaus mit 2:0 durch, Rapid gewann bei Landesligist Dynama Donau ebenfalls 2:0. Im Viertelfinale (Spieltermine 19. bis 21. Februar 2027) sind damit sieben Bundesligisten und mit Zweitliga-Tabellenführer SV Krottendorf ein Unterhaus-Club vertreten.