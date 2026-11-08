„Abstiegskampf!“ Austria-Frust nach WSG-Match

Am Ende versucht er das Positive aus dem Match mitzunehmen: „Wichtig ist, dass wir in dieser Situation uns die Dinge erarbeiten, dass wir uns ins Spiel reinarbeiten und es nicht unangenehm sein muss, wenn wir mal fußballerisch nicht die Lösungen finden. Aber dann müssen wir voll da sein und Energie auf den Platz bringen. Das hat uns in der ersten Halbzeit über Strecken gefehlt, das war dann in der zweiten Hälfte deutlich besser“