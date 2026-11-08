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Wieder kein Sieg

„Abstiegskampf!“ Austria-Frust nach WSG-Match

Bundesliga
08.11.2026 18:34
Aleksandar Dragovic (links) sorgte mit seinem Tor zum 1:1 immerhin noch für einen Punkt.
Aleksandar Dragovic (links) sorgte mit seinem Tor zum 1:1 immerhin noch für einen Punkt.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Das Unentschieden gegen die WSG Tirol (1:1) hat bei Austria-Routinier Aleksandar Dragovic für Frust gesorgt. „Vorletzter zu sein, ist einer Austria nicht würdig“, so der Verteidiger nach dem Match gegenüber „Sky Sport Austria“. Er spricht dabei schon von „Abstiegskampf“. 

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„Wir sind im Abstiegskampf“, redet Dragovic die Situation seiner Austria nicht schön. Auch in Innsbruck gab es keinen Sieg – sein Treffer in der 42. Minute rettet am Ende immerhin noch einen Punkt für die Wiener. Zufrieden ist man damit natürlich nicht. Immerhin liegt man als Tabellenvorletzter der Fußball-Bundesliga nun zwei Zähler vor Schlusslicht WAC.

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Deshalb appelliert der Routinier an sein Team: „Wir müssen die Rolle akzeptieren, dass wir gegen den Abstieg spielen.“ Auch im dritten Pflichtspiel unter dem neuen Interimstrainer Max Uhlig sind die Veilchen sieglos. 

Uhlig übt sich in Optimismus
Der Trainer selbst haderte vor allem mit der ersten Halbzeit: „Wir sind diesmal nicht gut ins Spiel gekommen. Dann ist es kurios, als wir gerade gut reingekommen sind, dass wir das Tor bekommen. Die Mannschaft ist nicht auseinandergefallen und hat versucht, im Spiel zu bleiben. Wir haben dann das 1:1 gemacht, sicher ein bisschen glücklich. Über das gesamte Spiel ist der Punkt trotzdem in Ordnung.“

Max Uhlig
Max Uhlig(Bild: GEPA)

Am Ende versucht er das Positive aus dem Match mitzunehmen: „Wichtig ist, dass wir in dieser Situation uns die Dinge erarbeiten, dass wir uns ins Spiel reinarbeiten und es nicht unangenehm sein muss, wenn wir mal fußballerisch nicht die Lösungen finden. Aber dann müssen wir voll da sein und Energie auf den Platz bringen. Das hat uns in der ersten Halbzeit über Strecken gefehlt, das war dann in der zweiten Hälfte deutlich besser“

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