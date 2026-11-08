Formel 1: Das Rennen in Brasilien ab 18 Uhr LIVE

Dicke Luft bei Verfolger Ferrari

Komfortable 126 Punkte liegen zwischen Mercedes und Ferrari bei vier noch ausstehenden Rennen. Weil George Russell aber schwächelt und das letzte Mercedes-Upgrade wenig fruchtete, hat Ferrari in jüngster Zeit den höheren Punkteschnitt eingefahren. Dies, obwohl sich die Scuderia zuletzt in Mexiko selbst ein Bein gestellt hat. Die erste Poleposition von Lewis Hamilton seit 2023 hätte in einen Doppelsieg umgewandelt werden können, wenn er und sein Teamkollege Charles Leclerc sich nicht in der ersten Runde in die Quere gekommen wären und damit Max Verstappen die Tür geöffnet hätten. Der Red-Bull-Star verwertete die Vorlage zu seinem dritten Sieg in den jüngsten vier Rennen. Und sorgte dafür, dass sein Rennstall im WM-Duell um Platz drei mit McLaren aktuell um 17 Punkte vorne liegt.