Zwei Tote bei Bus-Unglück: Lenker eingeschlafen

Offen war auch, weshalb der Bus bei BIvanic Grad, etwa 35 Kilometer südöstlich von Zagreb, von der Fahrbahn abkam. Das kroatische Portal „index.hr“ zitierte einen Fahrgast, der angab, der Fahrer sei eingeschlafen – und zwar ausgerechnet wenige Minuten, nachdem er nach einer Pause das Steuer von einem anderen Fahrer übernommen hatte. Offizielle Angaben zur Unfallursache gab es zunächst aber nicht.