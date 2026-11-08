Dutzende Verletzte
Zwei Tote bei Bus-Unglück: Lenker eingeschlafen
In Kroatien sind bei einem tragischen Busunglück zwei Menschen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Der Reisebus war von der Straße abgekommen, der Busfahrer soll eingeschlafen sein.
Ein serbischer Reisebus sei von einer Autobahn abgekommen und habe sich überschlagen, berichteten kroatische Medien am Sonntag unter Berufung auf die Polizei. Zwei Personen starben, 33 Menschen wurden verletzt. Keiner der Verletzten schwebe in Lebensgefahr, hieß es. Die Staatsangehörigkeit der Todesopfer war zunächst unklar.
Offen war auch, weshalb der Bus bei BIvanic Grad, etwa 35 Kilometer südöstlich von Zagreb, von der Fahrbahn abkam. Das kroatische Portal „index.hr“ zitierte einen Fahrgast, der angab, der Fahrer sei eingeschlafen – und zwar ausgerechnet wenige Minuten, nachdem er nach einer Pause das Steuer von einem anderen Fahrer übernommen hatte. Offizielle Angaben zur Unfallursache gab es zunächst aber nicht.
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