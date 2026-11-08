Österreich nach Sieg in Georgien voll auf EM-Kurs

„Glücklich mit Leistung“

„Ich bin sehr zufrieden und glücklich mit der Leistung. Wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert. Es macht richtig Spaß, mit den Jungs zu arbeiten“, sagte Teamchef Romero. „Wenn du gewinnst, bist du immer auf dem richtigen Weg.“ Der Fokus richte sich nun auf die beiden Duelle mit Norwegen.