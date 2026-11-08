Schon 140.000 Unterschriften für Marchfeld-Gemüse

Es ist ein gewaltiges Echo, das selbst die größten Optimisten überrascht hat! Was als leidenschaftlicher Hilferuf für das heimische Tiefkühlgemüse begann, ist zu einer beeindruckenden Bürgerbewegung geworden. Die Petition „Rettet das Tiefkühlgemüse aus dem Marchfeld“ hat mittlerweile die unglaubliche Marke von 140.000 Unterstützern erreicht. Ein Rückhalt, der im Kampf um den Erhalt des Tiefkühlgemüse-Standortes im Marchfeld entscheidend war.