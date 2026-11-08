Antonelli und Russell sorgen für kuriose Szenen

Der Weltmeister verlor dadurch weitere Plätze und viel Zeit auf Norris. Nach und nach bekamen die beiden Mercedes-Piloten ihre Autos wieder unter Kontrolle. Allerdings musste man fortan mit den Folgen der chaotischen Phase kämpfen. Am Ende wurde es der vierte Platz für Rusell und der fünfte für Antonelli. Damit brachte man die Konstrukteurswertung auch noch unter Dach und Fach.