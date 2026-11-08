Antonelli und Russell sorgen für kuriose Szenen

Das Rennen auf der Kult-Strecke in Sao Paulo ist für Mercedes nicht nach Plan verlaufen. Beide Piloten hatten plötzlich mit Problemen zu kämpfen und verloren dabei die Kontrolle über ihre Autos. Einen weiteren Titel konnte aber auch das nicht mehr verhindern.
Der Start war sowohl für George Russell als auch Weltmeister Kimi Antonelli noch gut verlaufen. Der junge Italiener setzte sich in den kommenden Runden immer weiter vom Rest des Feldes ab und alles schien für den Rennstall unter Kontrolle zu sein.
Doch dann in Runde 17 drehte sich Russell plötzlich bei der Ausfahrt in der Boxengasse – eine kuriose Szene, die man so in der Geschichte der Formel 1 nicht oft gesehen hat. Der Zwischenfall kostete dem Briten einige Plätze und sorgte bei ihm und dem Team für Frust.
Allerdings sollte es nur der Auftakt in eine wilde Phase sein. Zwei Runden später meldete nämlich Antonelli, der kurz zuvor seine Reifen getauscht hatte, am Boxenfunk Probleme mit seinem Auto. Nur um sich wenige Sekunden später im Senna-S zu drehen.
Probleme unter Kontrolle gebracht
Dadurch musste er seinen Spitzenplatz an Lando Norris abgeben, hatte aber weiterhin mit Problemen zu kämpfen. „Das Auto zieht beim Beschleunigen zur Seite“, beschwerte sich der Italiener bei seinem Team. Anschließend konnte er seinen Boliden im Senna-S erneut nicht kontrollieren.
Der Weltmeister verlor dadurch weitere Plätze und viel Zeit auf Norris. Nach und nach bekamen die beiden Mercedes-Piloten ihre Autos wieder unter Kontrolle. Allerdings musste man fortan mit den Folgen der chaotischen Phase kämpfen. Am Ende wurde es der vierte Platz für Rusell und der fünfte für Antonelli. Damit brachte man die Konstrukteurswertung auch noch unter Dach und Fach.
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