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„Palpatine“ im Vatikan

Musik-Legende ließ bei Papst-Treffen Kapuze oben

Society International
05.11.2026 08:57
Bob Dylan und Papst Leo trugen beide Kopfbedeckungen bei dem Treffen und tauschten Präsente aus.
Bob Dylan und Papst Leo trugen beide Kopfbedeckungen bei dem Treffen und tauschten Präsente aus.(Bild: EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In den heiligen Hallen des Vatikans hat sich am Mittwoch eine ebenso unerwartete wie prominente Begegnung ereignet. Papst Leo XIV. empfing den US-amerikanischen Musiker und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan zu einer privaten Audienz in seiner offiziellen Residenz in Rom. Dylan trug eine schwarze Kapuzenjacke, als er dem Pontifex gegenübertrat. 

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Im Rahmen der Audienz kam es zu einem symbolträchtigen Austausch von Präsenten zwischen den beiden US-Amerikanern. Papst Leo XIV. überreichte dem legendären Songwriter einen geweihten Rosenkranz als Zeichen der Wertschätzung. Bob Dylan revanchierte sich seinerseits mit einer Ausgabe seiner Autobiografie.

Der Papst empfing Bob Dylan
Der Papst empfing Bob Dylan(Bild: EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
Papst Leo und Bob Dylan
Papst Leo und Bob Dylan(Bild: AP/Vatican Media)
Papst Leo und Bob Dylan
Papst Leo und Bob Dylan(Bild: AFP/HANDOUT)

„Gevatter Tod“-Look sorgt für Aufsehen
Seinen Hoodie setzte er jedoch zu keinem Zeitpunkt ab, was im Netz zu erstaunten Vergleichen mit dem „Star Wars“-Imperator Palpatine führte. Auch Gevatter Tod oder einen Reiter der Apokalypse meinten manche im Outfit des 85-Jährigen zu erkennen. 

Für den Künstler war es übrigens nicht die erste Begegnung mit einem Oberhaupt der katholischen Kirche, da er bereits im Jahr 1997 vor Papst Johannes Paul II. aufgetreten war.

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Gemeinsame Heimat
Der 85-jährige Songwriter, der 2016 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, wandte sich Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre zeitweise intensiv dem Christentum zu. Dylans Heimatstadt Duluth im US-Bundesstaat Minnesota liegt nicht weit von Chicago im Bundesstaat Illinois entfernt, dem Geburtsort des 71-jährigen Papstes.

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