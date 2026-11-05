Musik-Legende ließ bei Papst-Treffen Kapuze oben

In den heiligen Hallen des Vatikans hat sich am Mittwoch eine ebenso unerwartete wie prominente Begegnung ereignet. Papst Leo XIV. empfing den US-amerikanischen Musiker und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan zu einer privaten Audienz in seiner offiziellen Residenz in Rom. Dylan trug eine schwarze Kapuzenjacke, als er dem Pontifex gegenübertrat.