Musik-Legende ließ bei Papst-Treffen Kapuze oben

In den heiligen Hallen des Vatikans hat sich am Mittwoch eine ebenso unerwartete wie prominente Begegnung ereignet. Papst Leo XIV. empfing den US-amerikanischen Musiker und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan zu einer privaten Audienz in seiner offiziellen Residenz in Rom. Dylan trug eine schwarze Kapuzenjacke, als er dem Pontifex gegenübertrat.
Im Rahmen der Audienz kam es zu einem symbolträchtigen Austausch von Präsenten zwischen den beiden US-Amerikanern. Papst Leo XIV. überreichte dem legendären Songwriter einen geweihten Rosenkranz als Zeichen der Wertschätzung. Bob Dylan revanchierte sich seinerseits mit einer Ausgabe seiner Autobiografie.
„Gevatter Tod“-Look sorgt für Aufsehen
Seinen Hoodie setzte er jedoch zu keinem Zeitpunkt ab, was im Netz zu erstaunten Vergleichen mit dem „Star Wars“-Imperator Palpatine führte. Auch Gevatter Tod oder einen Reiter der Apokalypse meinten manche im Outfit des 85-Jährigen zu erkennen.
Für den Künstler war es übrigens nicht die erste Begegnung mit einem Oberhaupt der katholischen Kirche, da er bereits im Jahr 1997 vor Papst Johannes Paul II. aufgetreten war.
Gemeinsame Heimat
Der 85-jährige Songwriter, der 2016 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, wandte sich Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre zeitweise intensiv dem Christentum zu. Dylans Heimatstadt Duluth im US-Bundesstaat Minnesota liegt nicht weit von Chicago im Bundesstaat Illinois entfernt, dem Geburtsort des 71-jährigen Papstes.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.