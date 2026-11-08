Herzensmensch-Gala mit viel Emotion und „Waldfee“

Gänsehautmoment: Ganz still wurde es im voll besetzten Saal, als die achtjährige Lilly Brunner erzählte, wie sie ihrem Papa das Leben gerettet hat. Wie berichtet, war Josef Brunner von einer Hornisse gestochen worden. Danach ging es ihm plötzlich immer schlechter. „Da habe ich mir gedacht. Holla, die Waldfee, was geht den hier ab?“, erinnert sich die tapfere Schülerin. Mutig und blitzschnell organisierte sie professionell die Rettungsmaßnahmen.