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Freiwillige geehrt

Herzensmensch-Gala mit viel Emotion und „Waldfee“

Niederösterreich
08.11.2026 07:03
Ein „Dankeschön“ an freiwillige Helfer und ehrenamtlich tätige Niederösterreicher: Seit sechs ...
Ein „Dankeschön“ an freiwillige Helfer und ehrenamtlich tätige Niederösterreicher: Seit sechs Jahren bietet die „Krone Niederösterreich“ mit der Herzensmensch-Aktion eine Plattform, um besondere Leistungen im weiten Land auszuzeichnen.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Die Zahl ist beeindruckend: 800.000 Menschen sind in Niederösterreich freiwillig aktiv. Im Rahmen der „Krone Herzensmensch“-Aktion wurden nun besonders engagierte Personen, Vereine und Gemeinden prämiert.

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Gänsehautmoment: Ganz still wurde es im voll besetzten Saal, als die achtjährige Lilly Brunner erzählte, wie sie ihrem Papa das Leben gerettet hat. Wie berichtet, war Josef Brunner von einer Hornisse gestochen worden. Danach ging es ihm plötzlich immer schlechter. „Da habe ich mir gedacht. Holla, die Waldfee, was geht den hier ab?“, erinnert sich die tapfere Schülerin. Mutig und blitzschnell organisierte sie professionell die Rettungsmaßnahmen.

Zehn Herzensmenschen geehrt
Lilly war der jüngste von zehn „Herzensmenschen“, die Freitagabend bei der großen Herzensmensch-Gala im Regierungsviertel St. Pölten von „Krone“, Land Niederösterreich und dem Freiwilligencenter NÖ ausgezeichnet worden sind.

Lebensretterin Lilly mit ihren Eltern. „Krone“-Herausgeber Dr. Christoph Dichand , ...
Lebensretterin Lilly mit ihren Eltern. „Krone“-Herausgeber Dr. Christoph Dichand , Landeshauptfrau Johanna Mikl_Leitner und Landtagspräsident Caro Wilfing übergaben den Herzensmensch-Preis.(Bild: Attila Molnar)
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Menschlichkeit wird sichtbar gemacht
„Krone“-Herausgeber und Chefredakteur Dr. Christoph Dichand: „Es ist schön, dass wir die vielen positiven Geschichten, die unsere Herzensmenschen im Alltag vorleben, berichten können.“ Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lobte das Engagement: „800.000 Freiwillige prägen unser Land. Es freut mich sehr, dass die ,Krone’ jedes Jahr stellvertretend einige von ihnen vor den Vorhang holt.“

Nachdem die Herzensmenschen auf der Bühne waren, wurde es nochmals spannend: Die „Herzen-Vereine“ wurden von der Landeshauptfrau, dem international erfolgreichen Mentalmagie-Paar Thommy Ten und Amélie van Tass, „Krone“-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky und Martin Lammerhuber von der Kulturregion NÖ ausgezeichnet. „Vereine sind die Keimzelle für das soziale Leben in unserer Heimat“, erklärte Lusetzky. Der Sieg ging an den Lebensabendverschönerungsverein Oberndorf an der Melk.

Der begehrte Titel „Herzens-Verein“ ging heuer an den Lebensabendverschönerungsverein, Platz 2 ...
Der begehrte Titel „Herzens-Verein“ ging heuer an den Lebensabendverschönerungsverein, Platz 2 „erradelte“ Lanterne Rouge aus Baden. Auch auf dem Siegerpodest: Die Kindergruppe „Schmetterling“ aus Mank.(Bild: Attila Molnar)

Jubel ohne Ende dann auch bei drei Gemeinden: Sie wurden von „Krone“-Geschäftsführer Clemens Schwaiger ausgezeichnet. „Wobei ich diesen Award auch stellvertretend für die vielen anderen Gemeinden vergebe, die in Bereich Freiwiligenwesen und Vereinsförderung Enormes leisten.“ Der Hauptpreis, das Vereinsfest, ging heuer an die Gemeinde Euratsfeld im Bezirk Amstetten.

Die vereinsfreundlichsten Gemeinden 2026: Euratsfeld gewann das Voting samt Jurywertung vor St. ...
Die vereinsfreundlichsten Gemeinden 2026: Euratsfeld gewann das Voting samt Jurywertung vor St. Bernhard- Frauenhofen sowie Klein-Pöchlarn.(Bild: Attila Molnar)

Bei der Gala mit dabei: Landtagspräsident Carlo Wilfing – der die Herzensmensch-Aktion von Beginn an unterstützte, Bildungsdirektor Karl Fritthum, „Krone“-Vorturner Philipp Jelinek, „Krone“-Betriebsratsvorsitzende Veronika Wunderbaldinger, „Kärntner-Krone“-Chefredakteurin Clara Milena Steiner, ORF-Marketingleiter Michael Battisti, Ex-Caritas-Präsident Hannes Ziselsberger, Konrad Tiefenbacher und Sonja Schmidt vom Freiwilligencenter NÖ, Öko-Redakteur Mark Perry und Kolumnistin Daniela Gaigg. Durch das Programm führte krone.tv-Moderatorin und Anchorwoman Jana Pasching.

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