Den Alltag verschönern, Rad fahren mit viel Herz

Mit viel Energie und Liebe sind Vereine und ihre Mitglieder in unserem Land im Einsatz. Im Rahmen der Herzensmensch-Aktion der „Krone“ wurden auch drei Vereine für ihr Engagement ausgezeichnet...
Der Lebensabendverschönerungsverein in Oberndorf an der Melk im Bezirk Scheibbs ist aktiv im Einsatz, um älteren oder eingeschränkten Menschen Abwechslung und Freude in ihren Alltag zu bringen. Ausflüge mit Bewohnern des Pflege- und Betreuungszentrums Scheibbs werden ebenfalls gerne absolviert. Außerdem ermöglicht es der Verein, dass seine Schützlinge an Familienfeiern teilnehmen oder einen Besuch auf dem Friedhof abstatten können, um ihrer verstorbenen Lieben zu gedenken.
Seit Bestehen des gemeinnützigen Vereins konnten auch schon zahlreiche Ausflüge durchgeführt werden, wie etwa zu Theateraufführungen, Konzerten und zu Messen. Sogar die Spanische Hofreitschule wurde besucht. Die Fahrten mit den zu transportierenden Personen werden kostenlos durchgeführt und auch bei der Finanzierung der Veranstaltungsbesuche hilft der Verein, sofern es möglich ist, immer wieder gerne aus.
Die Leidenschaft zum Radsport setzt der Verein Lanterne Rouge Social Cycling Club-Malina, mit Sitz in Traiskirchen, in die gute Tat um: ambitionierter Radsport wird mit Gemeinschaft und gemeinsamen Ausfahrten verbunden. Zusätzlich stehen das soziale Miteinander und gemeinsame Veranstaltungen im Mittelpunkt. Ein Herzensanliegen des Vereines ist die #CatchMe-Initiative: Jedes Mal, wenn ein Vereinsmitglied ein anderes trifft, wird ein Euro in die Spendenkasse gegeben. So wird das Radfahren zum wohltätigen „#CatchMe Euro“. Mit seinem Einsatz unterstützt der Verein die Aktion Herz für Kinder – Kinderkrebshilfe und wird somit zum Hoffnungsschimmer für viele kleine Patienten. Unterstützung finden aber auch noch andere Projekte wie die Männerberatung NÖ Süd, Changes for woman und MOKI – Mobile Kinderhilfe. Mit ihrer Muskelkraft, Ausdauer und Liebe zu den Mitmenschen „erstrampelten“ die Mitglieder in den letzten fünf Jahren insgesamt 30.000 Euro!
Die Kindergruppe „Schmetterling“: Bereits der Name, den Obfrau Melanie Gruber „ihrem“ Verein gegeben hat, vermittelt Geborgenheit und Liebe zu den Kindern. Besonderes Augenmerk des gemeinnützigen Vereins aus Mank im Bezirk Melk liegt auf der integrativen Kinderbetreuung.„Egal, ob Kinder mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, unser Vereinsteam ist für alle da“, erklärt Obfrau Melanie Gruber das Vereinsmotto. Großer Wert wird auch auf einen liebevollen, respektvollen und wertschätzenden Umgang mit anderen gelegt. Akzeptanz und Toleranz sind das oberste Gebot der „Schmetterlinge“.Seit 2021 gibt es ein weiteres Pilotprojekt gestartet: Wenn die Eltern es wünschen, ist eine Lernbegleitung für jedes Kind möglich. Aufgrund der großen Erfolge wurde diese ganz spezielle Lernunterstützung fix in das Programm aufgenommen. Und: bald zieht die Gruppe in neue Räumlichkeiten um.
Bei der Herzensmensch-Gala durften sich Vertreter dieser drei Herzens-Vereine über Sachpreise im Gesamtwert von 10.000 Euro und die Herzensmensch-Trophäe freuen.
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