Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Herzens-Vereine

Den Alltag verschönern, Rad fahren mit viel Herz

Niederösterreich
08.11.2026 06:59
Großer Jubel bei der Herzensmensch-Gala der „Kronen Zeitung“ in Niederösterreich.
Großer Jubel bei der Herzensmensch-Gala der „Kronen Zeitung“ in Niederösterreich.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Mit viel Energie und Liebe sind Vereine und ihre Mitglieder in unserem Land im Einsatz. Im Rahmen der Herzensmensch-Aktion der „Krone“ wurden auch drei Vereine für ihr Engagement ausgezeichnet...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Lebensabendverschönerungsverein in Oberndorf an der Melk im Bezirk Scheibbs ist aktiv im Einsatz, um älteren oder eingeschränkten Menschen Abwechslung und Freude in ihren Alltag zu bringen. Ausflüge mit Bewohnern des Pflege- und Betreuungszentrums Scheibbs werden ebenfalls gerne absolviert. Außerdem ermöglicht es der Verein, dass seine Schützlinge an Familienfeiern teilnehmen oder einen Besuch auf dem Friedhof abstatten können, um ihrer verstorbenen Lieben zu gedenken.

Seit Bestehen des gemeinnützigen Vereins konnten auch schon zahlreiche Ausflüge durchgeführt werden, wie etwa zu Theateraufführungen, Konzerten und zu Messen. Sogar die Spanische Hofreitschule wurde besucht. Die Fahrten mit den zu transportierenden Personen werden kostenlos durchgeführt und auch bei der Finanzierung der Veranstaltungsbesuche hilft der Verein, sofern es möglich ist, immer wieder gerne aus.

Großer Jubel beim Team des „Lebensabendverschöngerungsvereins“ aus Oberndorf an der Melk. Er ...
Großer Jubel beim Team des „Lebensabendverschöngerungsvereins“ aus Oberndorf an der Melk. Er gratulierten „Krone NÖ“-Chef Lukas Lusetzky, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landtagspräsident Carlo Wilfing und das Magier-Duo Thommy Ten und Amelie van Tass.(Bild: Attila Molnar)

Die Leidenschaft zum Radsport setzt der Verein Lanterne Rouge Social Cycling Club-Malina, mit Sitz in Traiskirchen, in die gute Tat um: ambitionierter Radsport wird mit Gemeinschaft und gemeinsamen Ausfahrten verbunden. Zusätzlich stehen das soziale Miteinander und gemeinsame Veranstaltungen im Mittelpunkt. Ein Herzensanliegen des Vereines ist die #CatchMe-Initiative: Jedes Mal, wenn ein Vereinsmitglied ein anderes trifft, wird ein Euro in die Spendenkasse gegeben. So wird das Radfahren zum wohltätigen „#CatchMe Euro“. Mit seinem Einsatz unterstützt der Verein die Aktion Herz für Kinder – Kinderkrebshilfe und wird somit zum Hoffnungsschimmer für viele kleine Patienten. Unterstützung finden aber auch noch andere Projekte wie die Männerberatung NÖ Süd, Changes for woman und MOKI – Mobile Kinderhilfe. Mit ihrer Muskelkraft, Ausdauer und Liebe zu den Mitmenschen „erstrampelten“ die Mitglieder in den letzten fünf Jahren insgesamt 30.000 Euro!

Sie radeln und sammeln Spenden, mit denen sie andere Benefizvereine unterstützen: Die Equipe des ...
Sie radeln und sammeln Spenden, mit denen sie andere Benefizvereine unterstützen: Die Equipe des Vereins Verein Lanterne Rouge Social Cycling Club-Malina.(Bild: Attila Molnar)

Die Kindergruppe „Schmetterling“: Bereits der Name, den Obfrau Melanie Gruber „ihrem“ Verein gegeben hat, vermittelt Geborgenheit und Liebe zu den Kindern. Besonderes Augenmerk des gemeinnützigen Vereins aus Mank im Bezirk Melk liegt auf der integrativen Kinderbetreuung.„Egal, ob Kinder mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, unser Vereinsteam ist für alle da“, erklärt Obfrau Melanie Gruber das Vereinsmotto. Großer Wert wird auch auf einen liebevollen, respektvollen und wertschätzenden Umgang mit anderen gelegt. Akzeptanz und Toleranz sind das oberste Gebot der „Schmetterlinge“.Seit 2021 gibt es ein weiteres Pilotprojekt gestartet: Wenn die Eltern es wünschen, ist eine Lernbegleitung für jedes Kind möglich. Aufgrund der großen Erfolge wurde diese ganz spezielle Lernunterstützung fix in das Programm aufgenommen. Und: bald zieht die Gruppe in neue Räumlichkeiten um.

Für die Kindergruppe gab es zusätzlich eine Torte, die anlässlich „25 Jahre Freiwilligen-Service ...
Für die Kindergruppe gab es zusätzlich eine Torte, die anlässlich „25 Jahre Freiwilligen-Service in Niederösterreich“ gebacken worden ist.(Bild: Attila Molnar)

Bei der Herzensmensch-Gala durften sich Vertreter dieser drei Herzens-Vereine über Sachpreise im Gesamtwert von 10.000 Euro und die Herzensmensch-Trophäe freuen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
08.11.2026 06:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
138.615 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
102.218 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
86.556 mal gelesen
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1357 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1322 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1308 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf