Den Alltag verschönern, Rad fahren mit viel Herz

Die Leidenschaft zum Radsport setzt der Verein Lanterne Rouge Social Cycling Club-Malina, mit Sitz in Traiskirchen, in die gute Tat um: ambitionierter Radsport wird mit Gemeinschaft und gemeinsamen Ausfahrten verbunden. Zusätzlich stehen das soziale Miteinander und gemeinsame Veranstaltungen im Mittelpunkt. Ein Herzensanliegen des Vereines ist die #CatchMe-Initiative: Jedes Mal, wenn ein Vereinsmitglied ein anderes trifft, wird ein Euro in die Spendenkasse gegeben. So wird das Radfahren zum wohltätigen „#CatchMe Euro“. Mit seinem Einsatz unterstützt der Verein die Aktion Herz für Kinder – Kinderkrebshilfe und wird somit zum Hoffnungsschimmer für viele kleine Patienten. Unterstützung finden aber auch noch andere Projekte wie die Männerberatung NÖ Süd, Changes for woman und MOKI – Mobile Kinderhilfe. Mit ihrer Muskelkraft, Ausdauer und Liebe zu den Mitmenschen „erstrampelten“ die Mitglieder in den letzten fünf Jahren insgesamt 30.000 Euro!