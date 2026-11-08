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Herzensmensch-Aktion

Das Vereinsfest geht in Euratsfeld über die Bühne

Niederösterreich
08.11.2026 07:01
Drei Gemeinden, ein dickes Lob: „Ihr leistet Unglaubliches bei der Vereinsförderung.“
Drei Gemeinden, ein dickes Lob: „Ihr leistet Unglaubliches bei der Vereinsförderung.“(Bild: Imre Antal)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Auch die „vereinsfreundlichste Gemeinde“ wurde jetzt im Rahmen der Herzensmensch-Aktion der „Krone“ in Niederösterreich gekürt. Euratsfeld gewann von St. Bernhard-Frauenhofe und Klein-Pöchlarn. „Krone“-Geschäftsführer Clemens Schwaiger überreichte mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in dieser Kategorie die Awards und Preise.

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Es gibt wohl keinen Bereich, in dem sich die Vereine und Initiativen in Euratsfeld im Bezirk Amstetten nicht engagieren. Unglaubliche 44 Vereine sind in der 2835 Einwohner zählenden Gemeinde des Mostviertels beheimatet! Feuerwehr, Volkstanzvereine für Jung und Alt, Musikvereine und sogar einen Imkerverein gibt es in Euratsfeld. Diese große Bandbreite brachte der Kommune nun den Titel „Vereinsfreundlichste Gemeinde Niederösterreichs“ ein.

Den Titel „vereinsfreundlichste Gemeinde 2026“ holte sich die Gemeinde Euratsfeld. Gemeinsam mit ...
Den Titel „vereinsfreundlichste Gemeinde 2026“ holte sich die Gemeinde Euratsfeld. Gemeinsam mit der „Krone“ wird dort kommenden Sommer zum Vereinsfest geladen – die Terminsuche läuft bereits.(Bild: Attila Molnar)

Bürgermeister Johann Weingartner kann stolz auf „seine“ Vereine blicken, die auch mit vereinsübergreifenden Veranstaltungen wie zum Beispiel Marktfest oder Marktfestival den Zusammenhalt in der Gemeinde fördern. Tradition wird in der Gemeinde hochgehalten: Pfarre, Landjugend und Schuhplattler sind aktiv am Werk. Alle finden ihren Platz – auch ein Rollstuhlsportverein ist hier ansässig. Ebenso steht das Wohl der Kinder im Fokus: Ferienspiele, die von Vereinen und der Gemeinde gestaltet werden und Sportvereine widmen sich den jungen Mitbürgern. Damit Elektromobilität im ländlichen Raum nicht nur ein Schlagwort bleibt, wurde der Verein EMIL gegründet, eine Initiative, die nicht mehr wegzudenken ist. Für die Vereine gibt es zudem Förderungen bei außerordentlichen Ausgaben, beispielsweise beim Ankauf von Trachten oder Instrumenten.

Euratsfeld ist eine Gemeinde zum Wohlfühlen, in der das Miteinander aller Altersgruppen und deren Interessen gelebt wird und erhält somit verdient die Sieger-Trophäe. Und was wünscht sich der strahlende Bürgermeister für die Zukunft? „Weiterhin viele Freiwillige und vor allem eine gute Wirtschaft, sie ist unerlässlich für die Vereine.“

Mit Flyer auf das Siegerpodest
Dass sich Engagement wirklich auszahlt, hat St. Bernhard-Frauenhofen im Bezirk Horn bewiesen! Neben der Unterstützung für Vereine hat ein selbst gestalteter Werbe-Flyer mitgeholfen, dass die Gemeinde den zweiten Platz bei der Herzensmensch-Aktion erreichen konnte. Die Bürgermeisterin der 1265-Seelen-Gemeinde, Gabriele Kernstock, „wacht“ über 24 Vereine, darunter allein fünf Feuerwehren – davon eine Jugendfeuerwehr -, vier Dorferneuerungsprojekte und vier Jugendvereine. Wie sehr die Freiwilligen vor Ort geschätzt werden, zeigt sich beim alljährlichen Neujahrsempfang und bei der Weihnachtsfeier, zu denen die Gemeinde alle Vereine einlädt.

St. Bernhard-Frauenhofen hat ein großes Herz für seine Freiwilligen und Vereine – dafür gab es ...
St. Bernhard-Frauenhofen hat ein großes Herz für seine Freiwilligen und Vereine – dafür gab es ein „Dankeschön“ im Rahmen der Herzensmensch-Aktion der „Krone“.(Bild: Attila Molnar)

Vom „Zwergerltreff“ bis hin zur Seniorengruppe – das Vereinsangebot in St. Bernhard-Frauenhofen ist grandios. Besonderes Zuckerl für Vereine: Die Benützung der gemeindeeigenen Gebäude ist kostenlos. Für neu Zugezogene gibt es außerdem eine Willkommensmappe mit den Kontaktdaten aller Vereine. „Unsere Vereine sind das Herz und der Motor unserer Gemeinde, ohne die Vieles nicht machbar wäre. Ihnen gebührt unser Dank, vor allem in dieser anspruchsvollen Zeit“, so Bürgermeisterin Kernstock.

Vereinsvielfalt in Klein-Pöchlarn
Großes im Kleinen bewirken – so könnte das Motto der kleinen, aber feinen Marktgemeinde Klein-Pöchlarn im Bezirk Melk lauten. Auf knapp 1050 Einwohner kommen 17 Vereine, die sich untereinander ergänzen und von der Gemeinde vollstens unterstützt werden. Bürgermeister Johannes Weiß hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Vereine, deren Bogen sich von Feuerwehr, Theaterverein bis zur topaktuellen Energiegemeinschaft spannt.

Ein Award der „Krone“ ging an Klein-Pöchlarn im Bezirk Melk.
Ein Award der „Krone“ ging an Klein-Pöchlarn im Bezirk Melk.(Bild: Attila Molnar)

Die Vereine sind auch bei der Gestaltung des bekannten Donauländenfestivals aktiv. Für Kinder und Jugendliche gibt es viele Mitmachangebote. Dass Klein-Pöchlarn den dritten Platz erringen konnte, beweist, dass auch kleinere Gemeinden echte Herzensgemeinden werden können.

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