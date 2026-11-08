Das Vereinsfest geht in Euratsfeld über die Bühne

Auch die „vereinsfreundlichste Gemeinde“ wurde jetzt im Rahmen der Herzensmensch-Aktion der „Krone“ in Niederösterreich gekürt. Euratsfeld gewann von St. Bernhard-Frauenhofe und Klein-Pöchlarn. „Krone“-Geschäftsführer Clemens Schwaiger überreichte mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in dieser Kategorie die Awards und Preise.
Es gibt wohl keinen Bereich, in dem sich die Vereine und Initiativen in Euratsfeld im Bezirk Amstetten nicht engagieren. Unglaubliche 44 Vereine sind in der 2835 Einwohner zählenden Gemeinde des Mostviertels beheimatet! Feuerwehr, Volkstanzvereine für Jung und Alt, Musikvereine und sogar einen Imkerverein gibt es in Euratsfeld. Diese große Bandbreite brachte der Kommune nun den Titel „Vereinsfreundlichste Gemeinde Niederösterreichs“ ein.
Bürgermeister Johann Weingartner kann stolz auf „seine“ Vereine blicken, die auch mit vereinsübergreifenden Veranstaltungen wie zum Beispiel Marktfest oder Marktfestival den Zusammenhalt in der Gemeinde fördern. Tradition wird in der Gemeinde hochgehalten: Pfarre, Landjugend und Schuhplattler sind aktiv am Werk. Alle finden ihren Platz – auch ein Rollstuhlsportverein ist hier ansässig. Ebenso steht das Wohl der Kinder im Fokus: Ferienspiele, die von Vereinen und der Gemeinde gestaltet werden und Sportvereine widmen sich den jungen Mitbürgern. Damit Elektromobilität im ländlichen Raum nicht nur ein Schlagwort bleibt, wurde der Verein EMIL gegründet, eine Initiative, die nicht mehr wegzudenken ist. Für die Vereine gibt es zudem Förderungen bei außerordentlichen Ausgaben, beispielsweise beim Ankauf von Trachten oder Instrumenten.
Euratsfeld ist eine Gemeinde zum Wohlfühlen, in der das Miteinander aller Altersgruppen und deren Interessen gelebt wird und erhält somit verdient die Sieger-Trophäe. Und was wünscht sich der strahlende Bürgermeister für die Zukunft? „Weiterhin viele Freiwillige und vor allem eine gute Wirtschaft, sie ist unerlässlich für die Vereine.“
Mit Flyer auf das Siegerpodest
Dass sich Engagement wirklich auszahlt, hat St. Bernhard-Frauenhofen im Bezirk Horn bewiesen! Neben der Unterstützung für Vereine hat ein selbst gestalteter Werbe-Flyer mitgeholfen, dass die Gemeinde den zweiten Platz bei der Herzensmensch-Aktion erreichen konnte. Die Bürgermeisterin der 1265-Seelen-Gemeinde, Gabriele Kernstock, „wacht“ über 24 Vereine, darunter allein fünf Feuerwehren – davon eine Jugendfeuerwehr -, vier Dorferneuerungsprojekte und vier Jugendvereine. Wie sehr die Freiwilligen vor Ort geschätzt werden, zeigt sich beim alljährlichen Neujahrsempfang und bei der Weihnachtsfeier, zu denen die Gemeinde alle Vereine einlädt.
Vom „Zwergerltreff“ bis hin zur Seniorengruppe – das Vereinsangebot in St. Bernhard-Frauenhofen ist grandios. Besonderes Zuckerl für Vereine: Die Benützung der gemeindeeigenen Gebäude ist kostenlos. Für neu Zugezogene gibt es außerdem eine Willkommensmappe mit den Kontaktdaten aller Vereine. „Unsere Vereine sind das Herz und der Motor unserer Gemeinde, ohne die Vieles nicht machbar wäre. Ihnen gebührt unser Dank, vor allem in dieser anspruchsvollen Zeit“, so Bürgermeisterin Kernstock.
Vereinsvielfalt in Klein-Pöchlarn
Großes im Kleinen bewirken – so könnte das Motto der kleinen, aber feinen Marktgemeinde Klein-Pöchlarn im Bezirk Melk lauten. Auf knapp 1050 Einwohner kommen 17 Vereine, die sich untereinander ergänzen und von der Gemeinde vollstens unterstützt werden. Bürgermeister Johannes Weiß hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Vereine, deren Bogen sich von Feuerwehr, Theaterverein bis zur topaktuellen Energiegemeinschaft spannt.
Die Vereine sind auch bei der Gestaltung des bekannten Donauländenfestivals aktiv. Für Kinder und Jugendliche gibt es viele Mitmachangebote. Dass Klein-Pöchlarn den dritten Platz erringen konnte, beweist, dass auch kleinere Gemeinden echte Herzensgemeinden werden können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.