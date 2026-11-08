Das Vereinsfest geht in Euratsfeld über die Bühne

Bürgermeister Johann Weingartner kann stolz auf „seine“ Vereine blicken, die auch mit vereinsübergreifenden Veranstaltungen wie zum Beispiel Marktfest oder Marktfestival den Zusammenhalt in der Gemeinde fördern. Tradition wird in der Gemeinde hochgehalten: Pfarre, Landjugend und Schuhplattler sind aktiv am Werk. Alle finden ihren Platz – auch ein Rollstuhlsportverein ist hier ansässig. Ebenso steht das Wohl der Kinder im Fokus: Ferienspiele, die von Vereinen und der Gemeinde gestaltet werden und Sportvereine widmen sich den jungen Mitbürgern. Damit Elektromobilität im ländlichen Raum nicht nur ein Schlagwort bleibt, wurde der Verein EMIL gegründet, eine Initiative, die nicht mehr wegzudenken ist. Für die Vereine gibt es zudem Förderungen bei außerordentlichen Ausgaben, beispielsweise beim Ankauf von Trachten oder Instrumenten.

Euratsfeld ist eine Gemeinde zum Wohlfühlen, in der das Miteinander aller Altersgruppen und deren Interessen gelebt wird und erhält somit verdient die Sieger-Trophäe. Und was wünscht sich der strahlende Bürgermeister für die Zukunft? „Weiterhin viele Freiwillige und vor allem eine gute Wirtschaft, sie ist unerlässlich für die Vereine.“