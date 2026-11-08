Lilly rettet den Papa, Verena hilft und lehrt

Nach einem Hornissenstich in seinem Garten in Imbach erlitt Josef Brunner einen anaphylaktischen Schock und verlor das Bewusstsein. Seine achtjährige Tochter Lilly Brunner reagierte sofort uns sprach, als der Papa nicht mehr konnte, mit der Notrufzentrale. Gleichzeitig alarmierte sie mit ihrer Smart-Watch auch die Mama, die sich in ihrer Ordination in Rohrendorf aufhielt. Während diese sofort nach Hause raste, holte ihre Tochter noch die Fernbedienung des Tores, um den Einsatzkräften raschen Zugang zu ermöglichen. Als die Mutter ankam, wies die Volksschülerin gerade das Rettungsteam ein. Die Mama, die als Ärztin tätig ist, konnte rasch mit einer Injektion helfen, dann ging es mit dem Rot-Kreuz-Wagen ins Klinikum Krems.