Brot, Tierfutter und Hoffnung für die Ukraine

Säcke und Kartons voller Brot und Gebäck – und doch ist alles in kürzester Zeit verteilt. Für Tom Putzgruber zeigt die Spende der Bäckerei Schalk aus Langenlois, wie dringend Unterstützung in der Ukraine gebraucht wird. Der Obmann des Vereins „RespekTiere“ aus Kammern im Bezirk Krems ist gerade von der elften Hilfsfahrt über die Grenze zurückgekehrt.