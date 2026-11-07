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Elfte Hilfsfahrt

Brot, Tierfutter und Hoffnung für die Ukraine

Niederösterreich
07.11.2026 05:00
Tom Putzgruber aus Kammern im Bezirk Krems brachte mit einem voll beladenen Bus Hilfsgüter für ...
Tom Putzgruber aus Kammern im Bezirk Krems brachte mit einem voll beladenen Bus Hilfsgüter für Menschen und Tiere in die Ukraine.(Bild: Verein RespekTiere)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Brot aus Langenlois, Hilfe für Geflüchtete und Futter für Tierasyle: Tom Putzgruber aus Kammern im Bezirk Krems (NÖ) ist von der elften Ukraine-Hilfsfahrt des Vereins „RespekTiere“ zurück. Vor Weihnachten soll der nächste Transport starten – dafür werden dringend Sachspenden gesucht.

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Säcke und Kartons voller Brot und Gebäck – und doch ist alles in kürzester Zeit verteilt. Für Tom Putzgruber zeigt die Spende der Bäckerei Schalk aus Langenlois, wie dringend Unterstützung in der Ukraine gebraucht wird. Der Obmann des Vereins „RespekTiere“ aus Kammern im Bezirk Krems ist gerade von der elften Hilfsfahrt über die Grenze zurückgekehrt.

Ziel war erneut Uschhorod im Westen der Ukraine. Die Stadt ist für viele Menschen aus den umkämpften Gebieten zu einem Zufluchtsort geworden. Die Helfer steuerten dort die Flüchtlingskoordinationsstelle „Eulennest“ an.

Die Flüchtlingskoordinationsstelle ‘Eulennest‘ war eines der Ziele der elften Hilfsfahrt.
Die Flüchtlingskoordinationsstelle ‘Eulennest‘ war eines der Ziele der elften Hilfsfahrt.(Bild: Verein RespekTiere)

Unterstützung für Menschen und Tiere
Auch zwei große Tierasyle diesseits und jenseits der ukrainisch-ungarischen Grenze erhielten größere Mengen Futter. Unterwegs versorgte das Team zudem Straßenhunde. Die Unterstützung für lokale Tierschutzvereine soll künftig verstärkt werden, etwa durch die Weitergabe von Floh- und Zeckenschutzmitteln.

Das Schicksal der Straßenhunde und die allgegenwärtigen Spuren des Krieges beschäftigen Putzgruber besonders: Soldaten, Denkmäler, trauernde Menschen und die vielen Soldatengräber prägen seine Eindrücke von den Fahrten.

Auch Straßenhunde wurden von Tom Putzgruber versorgt.
Auch Straßenhunde wurden von Tom Putzgruber versorgt.(Bild: Verein RespekTiere)

Hilfe wird laut Verein weiter dringend gebraucht
Putzgruber berichtet, dass die Unterstützung aus dem Ausland nachlasse. Gleichzeitig würden Lebensmittel, Hygieneartikel und Tiernahrung dringend benötigt. Er befürchtet, dass die anhaltende Not zunehmend einem Gewöhnungseffekt zum Opfer fällt.

Noch vor Weihnachten will „RespekTiere“ deshalb erneut aufbrechen. Für den nächsten Transport sucht der Verein Menschen, die benötigte Waren beisteuern.

Diese Sachspenden werden gesucht
Für Menschen werden vor allem haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Konserven, Reis, Mehl und Zucker sowie Hygieneartikel, Töpfe und Pfannen benötigt. Gesucht sind außerdem Schuhe sowie Jogginghosen, Trainingsanzüge und Pyjamas für Soldaten in Rehabilitation und bei Spitalsaufenthalten.

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Auch Gaskocher, Taschenlampen, Campinglampen, Campingmatten und Schlafsäcke stehen auf der Bedarfsliste. Für Hunde und Katzen werden Tiernahrung und Mittel gegen Parasiten gebraucht. Mit der nächsten Fahrt sollen diese Güter wieder dort ankommen, wo sie laut Putzgruber dringend fehlen.

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