Kiew: Russland nutzte Feuerpause für Truppenaufbau

Von Dienstag bis Sonntag galt in und um der russisch besetzten Stadt Oleschky in der Region Cherson im Süden der Ukraine ein lokal begrenzte humanitäre Feuerpause. Die ukrainische Armeeführung wirft jetzt Russland vor, diese sechs Tage für den Truppenaufbau genutzt zu haben. Moskau habe Einheiten rotieren lassen, Stellungen ausgebaut und Munition geliefert, erklärte der Generalstab in Kiew. Die ukrainischen Streitkräfte hätten sich dagegen strikt an die Vereinbarungen gehalten.