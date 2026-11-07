Vonn „weiß, wie es ist, nicht aufstehen zu können“

Bei der Filmpremiere von „Querschnitt – fallen | zweifeln | leben“ in der Orangerie von Schloss Schönbrunn kullerten viele Tränen.
Die Schicksale der Protagonisten Sam Bloom, Delia Guggenheim, Thibaud Coudriou und Nico Langmann und ihr Umgang damit berührten die 200 Gäste sehr. Lindsey Vonn, die als Sprecherin agiert, sagt am Anfang des Films: „Ich weiß, wie es ist, nicht selbstständig aufstehen zu können und mit Schmerzen und Einschränkungen zu leben. Glücklicherweise war das bei mir nur für ein paar Monate so.“
Langmann, Österreichs bester Rollstuhltennisspieler, bewegte die Geschichte von Delia Guggenheim am meisten. Die Schweizer Spitzensportlerin fuhr im Frühling 2025 mit dem Rennrad, als sie von einer unter Drogen stehenden und auf das Handy schauenden Autofahrerin mit 80 km/h erfasst wurde. Das Unglück passierte in der Nähe ihres Elternhauses.
„Ich will nicht sterben“
Zur Mutter sagte sie an der Unfallstelle: „Ich will nicht sterben, ich nehme auch an den Paralympics teil.“ Heuer war sie beim Marathon des Sables in der Sahara dabei. 2027 folgt der Start beim Wings for Life World Run.
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