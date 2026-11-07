Vonn „weiß, wie es ist, nicht aufstehen zu können“

Die Schicksale der Protagonisten Sam Bloom, Delia Guggenheim, Thibaud Coudriou und Nico Langmann und ihr Umgang damit berührten die 200 Gäste sehr. Lindsey Vonn, die als Sprecherin agiert, sagt am Anfang des Films: „Ich weiß, wie es ist, nicht selbstständig aufstehen zu können und mit Schmerzen und Einschränkungen zu leben. Glücklicherweise war das bei mir nur für ein paar Monate so.“