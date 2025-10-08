Trumps Top-Stratege verstummt mitten im Interview

Was hat Trump wirklich vor?

Der Begriff „plenary authority“ bezeichnet in den USA die vollständige, unbegrenzte Macht einer Instanz über einen bestimmten Bereich. Juristisch bedeutet das „absolute Entscheidungsgewalt ohne Einschränkungen“. In der US-Verfassung ist die Macht des Präsidenten jedoch durch das Prinzip der Gewaltenteilung begrenzt.