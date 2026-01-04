Ehefrau von Trump-Berater verstört mit Posting

Das Bild auf der Plattform X zeigt eine Landkarte der dänischen Insel in den Farben der US-Flagge. Miller kommentierte das Bild mit „SOON“ („bald“ auf Deutsch, Anm.). Damit wünscht sie sich wohl die US-Aneignung der größten Insel der Welt, die zu Dänemark gehört. Noch kurz vor Weihnachten hatte der US-Präsident selbst den Anspruch zum wiederholten Mal bekräftigt. „Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit (...). Wir müssen es haben“, hatte er gesagt und unter anderem mit russischen und chinesischen Schiffen entlang der Küste der Insel argumentiert.