Thermenprojekt am See als Spiel mit der Zeit

Eine „Never ending story“ für alle Unterkärntner ist die geplante Therme am Klopeiner See. Die „Krone“ hat die Causa zusammengefasst. Das Projekt am Ostufer könnte nun aber bald umgesetzt werden, sofern alle mitspielen und die Jahrhundertchance nutzen ...
Was lange währt, wird endlich gut. Und eine Idee währt in der Tourismusgemeinde am Klopeiner See schon besonders lange: die Therme. Bereits 1996 – also vor stolzen 30 Jahren! – ploppte das Konzept „Therme Klopeiner See“ auf – und das Geld floss erst einmal. Potenzielle Investoren kamen und gingen wieder, Standorte wurden in den Raum geworfen, Studien ausgearbeitet. Fakt ist, dass das 48 Grad heiße Thermalwasser fließt. 2,3 Millionen Euro haben alleine die Bohrungen, Pumpversuche, Wasserschüttungen und geologischen Grundlagen im Jahr 2005 gekostet. Und zwar in 1700 Metern Tiefe, in einem Wald am Nordufer, unweit des Tourismusinformationszentrum.
