Er ist nicht schuld…| Babler, der Wählervertreiber

Er ist nicht schuld… Es sind immer die anderen. Kennen Sie diese Typen auch? Im Kleinen: Das Licht blieb die ganze Nacht an. „Ich war das sicher nicht, der vergessen hat, es auszuschalten.“ Wie bei solch kleinen Dingen, erleben wir dasselbe Verhalten auch im ganz Großen. Etwa, wenn ein kleiner Bürgermeister plötzlich Bundeschef einer großen Partei wird. Wenn er dann vollmundig verkündet, er werde seine Partei bei den nächsten Wahlen zur Nummer 1 machen – und es schließlich doch nur für Platz 3 mit dem bis dahin schlechtesten Ergebnis reicht. Wenn dann die Umfragen ein immer noch schlechteres Ergebnis liefern: Dann waren es vor allem die Medien in einem herbeigeschwafelten persönlichen Rachefeldzug gegen ihn. So sieht das Andreas Babler, so sehen es die letzten noch verbliebenen halbblinden Fans dieses Noch-SPÖ-Chefs.